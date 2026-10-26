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Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde RAMS Park'ta kendilerine ayrılan tribünü doldurarak takımlarına destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda taraftar desteğini de arkasına aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı. Yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçeli taraftar, Kadıköy'den hareket eden otobüslerle stada gelerek takımlarını derbide yalnız bırakmadı.



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