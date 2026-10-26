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Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:18
Fotoğraf: X.com
Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla C Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI ABD VE KANADA'DA

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

32 takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.



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