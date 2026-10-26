Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE C Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.
DÜNYA KUPASI ABD VE KANADA'DA
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
32 takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.
DÜNYA KUPASI ABD VE KANADA'DA
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
32 takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.