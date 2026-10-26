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Bursaspor, Süper Lig hedefine zirvede ilerliyor

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla adını tarihe yazdıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, üst lige geri dönmek için mücadele ettiği 1. Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor. Ligde topladığı 28 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlılarda Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, oynadığı 12 maçta toplam 16 gol attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 11:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor, Süper Lig hedefine zirvede ilerliyor
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Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturan Bursaspor, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, hem mali hem de sportif yapılanmaya giderek tekrar üst liglere tırmanmayı başardı.

Tümü
Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu ligin favorileri arasında gösterilen Bursa temsilcisi, 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Puan cetvelinde 28 puanla lider durumda bulunan Bursaspor, Süper Lig'e tekrar yükselmek için bu durumu korumaya çalışıyor.

Kelechi Iheanacho her maç gol atarak takımı sırtlıyor

Bursaspor'un oynadığı maçlarda en dikkati çeken isim 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho oldu.

Ligdeki maçların tamamında üst üste goller bulan Iheanacho, takımının da başarısında önemli rol oynadı.

Iheanacho, attığı 16 golle de ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Deplasmanda geriden gelip kazanmayı bildi

Bursaspor, aldığı 9 galibiyetin 4'ünde deplasmanda geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor, Manisa FK ve Batman Petrol maçlarında 2-1, Keçiörengücü maçında ise 4-2 galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

İç saha maçlarında 40 bin seyirci ortalaması

Yeşil-beyazlılar, bu sezon iç saha maçlarında yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor.

Bursaspor, taraftar desteğini aldığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Rakip Bandırmaspor

Bursaspor, ligin 13. haftasında evinde Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlılar, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmadan da galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

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