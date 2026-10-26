Bugün
BİTTİ
Rizespor
3
Trabzonspor
4
Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Başakşehir
0
CANLI
Galatasaray
2
Fenerbahçe
0
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
2
Manisa FK
1
Bugün
23:00
Sevilla
Osasuna
Bugün
22:30
PSG
Lyon

Osimhen'den derbide dikkat çeken gol sevinci

Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında öne geçiren Victor Osimhen, ilk golünün ardından yaptığı "Fener ağlama" sevinciyle dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 22:13 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den derbide dikkat çeken gol sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 29. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımı üstünlüğe taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı golcü, fileleri havalandırmasının ardından "Fener ağlama" hareketi yaparak golünü kutladı.

Osimhen, mücadelenin 44. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

LİGDE YEDİ MAÇ, SEKİZ GOL

Osimhen, bu sezon Süper Lig'de çıktığı yedinci karşılaşmada gol sayısını sekize yükseltti.

Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında attığı ikişer golle başlayan golcü oyuncu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki kez skor üretti.

AVRUPA'DA LILLE'E KARŞI GOL ATTI

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada görev alan Osimhen, bir gol kaydetti. Barcelona maçını gol atamadan tamamlayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği mücadelede fileleri havalandırdı.

Osimhen böylece Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle bu sezon lig ve Avrupa'daki toplam gol sayısını dokuza yükseltti.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.