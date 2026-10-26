Osimhen'den derbide dikkat çeken gol sevinci

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 29. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımı üstünlüğe taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı golcü, fileleri havalandırmasının ardından "Fener ağlama" hareketi yaparak golünü kutladı.
Osimhen, mücadelenin 44. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
LİGDE YEDİ MAÇ, SEKİZ GOL
Osimhen, bu sezon Süper Lig'de çıktığı yedinci karşılaşmada gol sayısını sekize yükseltti.
Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında attığı ikişer golle başlayan golcü oyuncu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki kez skor üretti.
AVRUPA'DA LILLE'E KARŞI GOL ATTI
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada görev alan Osimhen, bir gol kaydetti. Barcelona maçını gol atamadan tamamlayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği mücadelede fileleri havalandırdı.
Osimhen böylece Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle bu sezon lig ve Avrupa'daki toplam gol sayısını dokuza yükseltti.
Osimhen, mücadelenin 44. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
LİGDE YEDİ MAÇ, SEKİZ GOL
Osimhen, bu sezon Süper Lig'de çıktığı yedinci karşılaşmada gol sayısını sekize yükseltti.
Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında attığı ikişer golle başlayan golcü oyuncu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki kez skor üretti.
AVRUPA'DA LILLE'E KARŞI GOL ATTI
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada görev alan Osimhen, bir gol kaydetti. Barcelona maçını gol atamadan tamamlayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği mücadelede fileleri havalandırdı.
Osimhen böylece Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle bu sezon lig ve Avrupa'daki toplam gol sayısını dokuza yükseltti.