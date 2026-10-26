Haber Tarihi: 26 Ekim 2026 20:28 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ekim 2026 20:28
Galatasaray Fenerbahçe canlı izle, bein 1 yayını
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
İki takımın 138 maçlık lig mücadelesinde toplam 10 maçta ilk golü atan takım sahadan puansız ayrıldı. 1970-1971 sezonunda Galatasaray öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederken, bu sonuç iki takım arasında öne geçen ekibin kaybettiği ilk müsabaka oldu. 1975-1976 sezonunda ise Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, 1986-1987, 1987-1988 ve 1993-1994 sezonlarında, geriye düştüğü maçlarda sahadan 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yenik duruma düşüp 3 puana uzandığı son mücadele ise 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla tamamlandı. 1970-1971 sezonunda geriden gelip kazanan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana benzer senaryoyu 4 kez yaşadı. 2008-2009 sezonunda sahasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, 90 dakikayı 4-1 galip tamamlamıştı. 2010-2011 sezonunda deplasmanda 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. 2012-2013 ve 2021-2022 sezonlarında da rakibi karşısında ilk golü yiyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda 2-1'lik skorlarla 3 puana uzanan taraf oldu.
20 MAÇTA GOL SESİ YÜKSELMEDİ
İki takım arasında oynanan müsabakaların 46'sı beraberlikle sonuçlanırken, bu maçların 20'sinde gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, öne geçtiği 12 maçta rakibine yakalandı. Bu müsabakaların 8'i 1-1, 4'ü ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Berabere biten müsabakaların 14'ünde ise Galatasaray öne geçen taraf oldu. Bu maçlarda 9 kez 1-1'lik skor ortaya çıkarken 4 maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan mücadele ise 4-4 beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 1-1 eşitliği yakalarken, sarı-kırmızılı ekip mücadelede 4-1 öne geçti. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-4'e getiren taraf oldu.
GALATASARAY 6 MAÇTA ÖNE GEÇTİ
Ligdeki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu müsabakaların 6'sında öne geçen taraf oldu. Sezonun ilk haftasında Çorum FK karşısında skoru 1-0'a getiren sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Erzurumspor FK, Başakşehir, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında ilk golü bulup 3 puana uzanan Galatasaray, geriye düştüğü Göztepe mücadelesini ise 3-2 kazanmayı başardı. Okan Buruk'un ekibi, mağlup duruma düştüğü Trabzonspor müsabakasından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
FENERBAHÇE 7 MAÇTA ÖNE GEÇTİ
Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, yalnızca 0-0 berabere biten Gaziantep FK mücadelesinde gol atamadı. Ligdeki 7 maçta da öne geçen taraf olan Fenerbahçe, bu müsabakaların 2'sinde rakiplerine kaybetti. Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4. haftada derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş karşısında da skoru 1-0'a getirirken rakibine 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, öne geçtiği TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarından ise 3 puanla ayrıldı.
GÖZLER KALECİLERDE
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak. RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı eldiven Ederson'un görev yapması bekleniyor. Ligde oynanan 8 mücadele sonunda Galatasaray 19 puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maçlarda Galatasaray kalesinde 11 gol görürken Fenerbahçe, rakip forvetlere 6 kez geçit verdi.
UĞURCAN 3 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı. Ligde oynanan 8 maçın 7'sinde forma giyen milli file bekçisi, iç sahada oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmıştı. Uğurcan Çakır, 4-0 kazanılan Erzurumspor FK, 1-0 kazanılan Kocaelispor ve 1-0 galip gelinen Gençlerbirliği müsabakalarında rakip forvetlere gol şansı vermedi. Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 10 maçta oynayan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 18 gol yedi.
EDERSON LİGDEKİ SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli forma altında bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi. 12 maçta kalesinde 15 gol gören Ederson, 5 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi. Ligde oynanan 8 mücadelenin 7'sinde forma giyen Ederson, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde gol görürken, Samsunspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 11, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Ederson gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE: 407. MAÇ
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynayacakları derbiyle tarihte 407. kez rakip olacak. Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 406 maçtan 150'sini kazanırken sarı-kırmızılı ekip, 131 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
LİGDE 139. MÜCADELE
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 138 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-39 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İZLE
RAMS PARK'TA 18. DERBİ
Galatasaray ile Fenerbahçe, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. RAMS Park, biri Süper Final olmak üzere toplamda 17 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 17 maçın 6'sında Fenerbahçe ise 5'inde galip geldi. Rakiplerin 6 maçı berabere bitti. Galatasaray, RAMS Park'ta 19 gol atarken Fenerbahçe, 13 kez rakip ağları sarstı.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.
SÜPER LİG'DE DERBİ ZAMANI
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
HAKEM KARAOĞLAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
İKİ TAKIMI EKSİKLERİ
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Lille maçından sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de ise Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta içi ameliyat olan Marco Asensio da derbide olmayacak. İspanyol yıldızın geri dönüşünün 3 ay sürmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
GALATASARAY'IN DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, sezonun ikinci büyük maçında taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup etmeye çalışacak.
DERBİ İÇİN AÇIKLAMA
Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan ve ilk iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 3. haftada ise Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçının (21 Ekim) ardından, "Doğum günü pastasını (19 Ekim Okan Buruk'un doğum tarihi) keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var." dedi. Sarı-kırmızılı teknik adam ayrıca, "Zamanlama olarak çok önemli bir galibiyet. Deplasman galibiyeti, geçen sene bir tek Ajax deplasmanında 3-0 kazandık. Bir yandan da derbiye çıkacağız pazartesi günü. Bundan önce de bizim için önemli bir moral oldu." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU
Fenerbahçe ise bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu sezon oynadığı ilk derbide sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kazanarak hem taraftarına kendini affettirmek hem de puan durumunda rakibini yakalamak istiyor.
MAÇ SONRASI TEPKİ
Fenerbahçe, son oynadığı maçta ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe, bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puan ile ayrıldı. Fenerbahçeli tribünler, Slavia Prag maçının son anlarında, "İsmail Kartal." istifa tezahüratları yaptı. İsmail Kartal, Slavia Prag maçındaki "İsmail Kartal istifa." tezahüratları için, "İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler." açıklamasında bulundu.
"DERBİYE HAZIRLANACAĞIZ"
İsmail Kartal, Slavia Prag maçının ardından, "Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız." dedi. Sarı-lacivertli teknik adam, "Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz... Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz." diye konuştu.
İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Tendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı. İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.