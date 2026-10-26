Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir'i Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Başakşehir'i 21-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Benin'li Olaitan kaydetti.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 65. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine Hyeon-gyu Oh'u oyuna sürdü.
Güney Koreli futbolcu, oyuna girdikten 11 dakika sonra, 76. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda oyunda kontrolü bırakmayan Beşiktaş, Olaitan'ın golüyle galibiyeti perçinledi.
BEŞİKTAŞ PUANINI 18'E YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki 9. maçında 6. galibiyetini elde ederek puanını 18'e yükseltti ve 3. sıraya yerleşti.
Başakşehir ise 11 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.
Ligde 20 puanlı Amed SK liderlik koltuğunda bulunurken, Galatasaray 19 puanla ikinci, Beşiktaş ise 18 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin 16 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ KASIMPAŞA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, ardından 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de ise ligde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
ITALIANO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Crystal Palace ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı, Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Crystal Palace maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik direktör, ilk 11'de kalede Nübel, orta sahada Ndidi ve kanatta Trossard'dan yine vazgeçmedi.
Savunma dörtlüsünü tamamen değitiren Italiano; Taylan Bulut, Djalo, elinde kırık olan Ümit Akdağ ve Ouattara'nın yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise Kartal Kayra Yılmaz ile sakatlığı bulunan Fabio Miretti'nin yerine Salih Özcan ve Olaitan'a formayı teslim etti.
Vincenzo Italiano, hücumda İlhan Fakılı'yı yedek soyundurdu ve Cerny'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik direktör, en ileri uçta ise Oh'u kulübeye çekti ve Sırp golcü Vlahovic'e formayı verdi.
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına göre takımını Beşiktaş karşısına ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Nuri Şahin, Jakub Kaluzinski ve Ivan Brnic'i kulübeye çekerken yerlerine Umut Güneş ile Yusuf Sarı'ya formayı verdi.
İstanbul Başakşehir, Beşiktaş mücadelesine Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Skov Olsen ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.
TAKIM TRİBÜNE ÇAĞRILDI
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde ısınma bölümünde Beşiktaşlı oyuncuları tribüne davet etti.
Isınma bölümünü sonlandıran siyah-beyazlı oyuncular, taraftarların tezahüratlarına alkışlarka karşılık verdi.
TRİBÜNDE BOŞLUKLAR GÖZE ÇARPTI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde boşluklar dikkati çekti.
Maçın hafta içi olması ve iş çıkış saatine denk gelmesi sebebiyle tribünlerin tamamı dolmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.
26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Olsen'in ceza yayının sağından kaleye yerden gönderdiği şutta top, az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada ceza yayına kadar sokulan Kemen'in yerden şutunda kaleci Nübel, topu uzanarak kornere çeldi.
63. dakikada Brnic'ten gelen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Shomurodov'un sert şutunda kaleci Nübel, uçarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden kornere çeldi.
66. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla soldan içe kat eden Oh'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
76. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta alanda Vlahovic'in kafa pasını Başakşehir savunmasından önce davranarak önüne alan Oh, hızla rakip kaleye yöneldi. Güney Koreli futbolcu, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer'de sıyrıldıktan sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.
80. dakikada Oh'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Poku'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla topu çıkartarak gole izin vermedi.
89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 65 Oh), Salih Özcan, Olaitan, Cerny (Dk. 56 Poku), Trossard, Vlahovic
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş (Dk. 78 Selke), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Olsen, Umut Bozok (Dk. 46 Kaluzinski)
Goller: Dk. 76 Oh, Dk. 89 Olaitan (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ba, Dk. 59 Karbownik (İstanbul Başakşehir), Dk. 61 Trossard (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Benin'li Olaitan kaydetti.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 65. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine Hyeon-gyu Oh'u oyuna sürdü.
Güney Koreli futbolcu, oyuna girdikten 11 dakika sonra, 76. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda oyunda kontrolü bırakmayan Beşiktaş, Olaitan'ın golüyle galibiyeti perçinledi.
BEŞİKTAŞ PUANINI 18'E YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki 9. maçında 6. galibiyetini elde ederek puanını 18'e yükseltti ve 3. sıraya yerleşti.
Başakşehir ise 11 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.
Ligde 20 puanlı Amed SK liderlik koltuğunda bulunurken, Galatasaray 19 puanla ikinci, Beşiktaş ise 18 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin 16 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ KASIMPAŞA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, ardından 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de ise ligde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
ITALIANO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Crystal Palace ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı, Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Crystal Palace maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik direktör, ilk 11'de kalede Nübel, orta sahada Ndidi ve kanatta Trossard'dan yine vazgeçmedi.
Savunma dörtlüsünü tamamen değitiren Italiano; Taylan Bulut, Djalo, elinde kırık olan Ümit Akdağ ve Ouattara'nın yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise Kartal Kayra Yılmaz ile sakatlığı bulunan Fabio Miretti'nin yerine Salih Özcan ve Olaitan'a formayı teslim etti.
Vincenzo Italiano, hücumda İlhan Fakılı'yı yedek soyundurdu ve Cerny'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik direktör, en ileri uçta ise Oh'u kulübeye çekti ve Sırp golcü Vlahovic'e formayı verdi.
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına göre takımını Beşiktaş karşısına ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Nuri Şahin, Jakub Kaluzinski ve Ivan Brnic'i kulübeye çekerken yerlerine Umut Güneş ile Yusuf Sarı'ya formayı verdi.
İstanbul Başakşehir, Beşiktaş mücadelesine Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Skov Olsen ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.
TAKIM TRİBÜNE ÇAĞRILDI
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde ısınma bölümünde Beşiktaşlı oyuncuları tribüne davet etti.
Isınma bölümünü sonlandıran siyah-beyazlı oyuncular, taraftarların tezahüratlarına alkışlarka karşılık verdi.
TRİBÜNDE BOŞLUKLAR GÖZE ÇARPTI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde boşluklar dikkati çekti.
Maçın hafta içi olması ve iş çıkış saatine denk gelmesi sebebiyle tribünlerin tamamı dolmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.
26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Olsen'in ceza yayının sağından kaleye yerden gönderdiği şutta top, az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada ceza yayına kadar sokulan Kemen'in yerden şutunda kaleci Nübel, topu uzanarak kornere çeldi.
63. dakikada Brnic'ten gelen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Shomurodov'un sert şutunda kaleci Nübel, uçarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden kornere çeldi.
66. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla soldan içe kat eden Oh'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
76. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta alanda Vlahovic'in kafa pasını Başakşehir savunmasından önce davranarak önüne alan Oh, hızla rakip kaleye yöneldi. Güney Koreli futbolcu, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer'de sıyrıldıktan sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.
80. dakikada Oh'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Poku'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla topu çıkartarak gole izin vermedi.
89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 65 Oh), Salih Özcan, Olaitan, Cerny (Dk. 56 Poku), Trossard, Vlahovic
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş (Dk. 78 Selke), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Olsen, Umut Bozok (Dk. 46 Kaluzinski)
Goller: Dk. 76 Oh, Dk. 89 Olaitan (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ba, Dk. 59 Karbownik (İstanbul Başakşehir), Dk. 61 Trossard (Beşiktaş)