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İstanbul'daki iki dev maç için 5 bin 200 polis görev yaptı!

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmaları için toplam 5 bin 200 emniyet mensubu görevlendirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 23:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul'daki iki dev maç için 5 bin 200 polis görev yaptı!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-İstanbul Başakşehir karşılaşmaları nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki karşılaşmanın sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla stadyumlarda ve çevrelerinde binlerce personel görevlendirdi.

DERBİ İÇİN 3 BİN 700 POLİS

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 3 bin 700 emniyet mensubu görev yaptı.

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada ise stadyum ve çevresinde yaklaşık 1500 personel görevlendirildi.

İSTANBUL GENELİNDE 20 BİN PERSONEL

Her iki müsabakada görev yapan emniyet mensupları da dahil olmak üzere İstanbul genelinde 24 saat boyunca yaklaşık 20 bin personel görev yaptı.



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