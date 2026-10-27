Victor Osimhen: 'Bu kulüp için her şeyimi vereceğim!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren iki golü de kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DERBİLERİ KAZANMAK ÖNEMLİ"
Şampiyonluk yarışında derbi galibiyetlerinin önemine vurgu yapan Osimhen, takım olarak ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirtti.
"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Hafta boyunca yapılan konuşmalara ve sosyal medyaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Osimhen, Galatasaray'a olan bağlılığını dile getirdi.
"Konuşmalar oldu bu hafta maç öncesinde. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum.
Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."
"BATRAKOV'UN ESKİ MAÇLARINI İZLEDİM"
Victor Osimhen, Galatasaray'daki takım arkadaşı Batrakov hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Nijeryalı yıldız, genç oyuncunun hem saha içindeki performansına hem de takıma uyumuna dikkat çekti.
Osimhen, Batrakov ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Batrakov çok sıradışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi 'vibe'lar veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. 2 senedir buradaymış gibi ama halbuki 2 aydır burada.
Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla..."
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren iki golü de kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DERBİLERİ KAZANMAK ÖNEMLİ"
Şampiyonluk yarışında derbi galibiyetlerinin önemine vurgu yapan Osimhen, takım olarak ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirtti.
"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Hafta boyunca yapılan konuşmalara ve sosyal medyaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Osimhen, Galatasaray'a olan bağlılığını dile getirdi.
"Konuşmalar oldu bu hafta maç öncesinde. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum.
Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."
"BATRAKOV'UN ESKİ MAÇLARINI İZLEDİM"
Victor Osimhen, Galatasaray'daki takım arkadaşı Batrakov hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Nijeryalı yıldız, genç oyuncunun hem saha içindeki performansına hem de takıma uyumuna dikkat çekti.
Osimhen, Batrakov ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Batrakov çok sıradışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi 'vibe'lar veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. 2 senedir buradaymış gibi ama halbuki 2 aydır burada.
Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla..."