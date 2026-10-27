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Dursun Özbek'ten derbi sonrası dev prim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyunculara 2.5 milyon euro derbi primi açıkladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 01:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten derbi sonrası dev prim
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı futbolculara verilecek prime ilişkin bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SOYUNMA ODASINDA AÇIKLADI

Haluk Yürekli'nin aktardığına göre Başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından soyunma odasında derbi priminin 2.5 milyon euro olduğunu duyurdu.

MAÇ ÖNCESİ 11 MİLYON EURO ÖDEME

Yürekli, derbi öncesinde de oyunculara toplam 11 milyon euro ödeme yapıldığını belirtti.



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