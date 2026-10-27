Dursun Özbek'ten derbi sonrası dev prim

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı futbolculara verilecek prime ilişkin bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SOYUNMA ODASINDA AÇIKLADI



Haluk Yürekli'nin aktardığına göre Başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından soyunma odasında derbi priminin 2.5 milyon euro olduğunu duyurdu.



MAÇ ÖNCESİ 11 MİLYON EURO ÖDEME



Yürekli, derbi öncesinde de oyunculara toplam 11 milyon euro ödeme yapıldığını belirtti.



