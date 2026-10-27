Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı futbolculara verilecek prime ilişkin bir iddia gündeme geldi.
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SOYUNMA ODASINDA AÇIKLADI
Haluk Yürekli'nin aktardığına göre Başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından soyunma odasında derbi priminin 2.5 milyon euro olduğunu duyurdu.
MAÇ ÖNCESİ 11 MİLYON EURO ÖDEME
Yürekli, derbi öncesinde de oyunculara toplam 11 milyon euro ödeme yapıldığını belirtti.
Dursun Özbek'ten derbi sonrası dev prim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyunculara 2.5 milyon euro derbi primi açıkladığı öne sürüldü.
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı futbolculara verilecek prime ilişkin bir iddia gündeme geldi.
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SOYUNMA ODASINDA AÇIKLADI
Galatasaray
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