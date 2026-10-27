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Mert Hakan Yandaş derbi sonrası polisle tartıştı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde görev yapan bir polis ile tartışma yaşadığı görüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 01:25
Haber: Sporx.com
Mert Hakan Yandaş derbi sonrası polisle tartıştı!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta karıştı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra maç sonunda dikkat çeken bir olay daha meydana geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla POLİS EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitimiyle yükselentansiyonu düşürmek ve olayları yatıştırmak üzere sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri oyuncuları soyunma odasına göndermeye çalıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ TARTIŞMA YAŞADI

Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği, diğer bir polis memuruyla da hararetli bir şekilde tartışma yaşadığı görüldü.

Derbi sonrası yaşanan arbede ve gergin anlar güçlükle kontrol altına alındı.







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