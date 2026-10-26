Nuri Şahin: 'Beşiktaş hak etti, biz de kaybetmeyi hak ettik!'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Nuri Şahin, "Beşiktaş galibiyeti hak etti. Normalden farklı bir stratejiyle sahaya çıktık. Normalde adam adama oynuyorduk ancak bu kez rakibi bir tarafa yönlendirmek istedik. İlk başta planımız tuttu. Beşiktaş, bu statta enerjisiyle pozisyonlar buldu. İkinci toplarda fırsatlar yakaladık ama iyi değerlendiremedik. Onlar adına hak edilmiş bir galibiyet, bizim adımıza da hak edilmiş bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.
"ORTADA BİR ŞEY YOKKEN İKİ GOL YEDİK"
"BU SEVİYEDE NASIL KAZANACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Gelecek maçlara ilişkin de konuşan genç teknik adam, "Kafamda cevapsız sorular yok, içim rahat. Oyuncularıma da söyledim. Bu seviyede maç kazanmak için neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları sahaya yansıtabilirsek bu seviyedeki takımlarla yarışabiliriz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizim adımıza pozitif şeyler de vardı ama iki bireysel hatadan gol yedik, bu beni üzdü. Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık. 15 dakika hariç defansif olarak planımızın tuttuğunu söyleyebilirim. Kaliteli takımlara karşı bireysel hatalara yer yok. Üzgünüz ama önümüze bakacağız. Haftaya Samsunspor maçı çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa'da da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"SALİH ÖZCAN MUTLU GÖRÜNÜYOR..."
Beşiktaş'tan puan alan takımların Salih Özcan'ı etkisiz hale getirerek bunu başardığı yönündeki bir değerlendirmeyle ilgili Nuri Şahin, şunları kaydetti:
"Öncelikle Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. Onun adına çok mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor. O açıdan onun adına sevindirici. Salih'i etkisiz hale getirmekten ziyade açılan alanlarda, özellikle Trabzonspor'un kullandığı defans arkası koşularla çok pozisyon bulamadık. Aslında her takımın ne kadar artısı varsa eksisi de var. Biz Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettik. O alanlarda oynamaya çalıştık. O alanlara direkt gitmeye çalıştık. Bunu Salih özelinde değerlendirmek biraz yanlış olur açıkçası. Salih zaten haftalardır ligde en çok top kazanan oyuncu. Biz onun etrafında çok oynamak istemedik. Bugün daha çok defans arkası oynamak istedik."
"ORTADA BİR ŞEY YOKKEN İKİ GOL YEDİK"
"BU SEVİYEDE NASIL KAZANACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Gelecek maçlara ilişkin de konuşan genç teknik adam, "Kafamda cevapsız sorular yok, içim rahat. Oyuncularıma da söyledim. Bu seviyede maç kazanmak için neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları sahaya yansıtabilirsek bu seviyedeki takımlarla yarışabiliriz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizim adımıza pozitif şeyler de vardı ama iki bireysel hatadan gol yedik, bu beni üzdü. Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık. 15 dakika hariç defansif olarak planımızın tuttuğunu söyleyebilirim. Kaliteli takımlara karşı bireysel hatalara yer yok. Üzgünüz ama önümüze bakacağız. Haftaya Samsunspor maçı çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa'da da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"SALİH ÖZCAN MUTLU GÖRÜNÜYOR..."
Beşiktaş'tan puan alan takımların Salih Özcan'ı etkisiz hale getirerek bunu başardığı yönündeki bir değerlendirmeyle ilgili Nuri Şahin, şunları kaydetti:
"Öncelikle Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. Onun adına çok mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor. O açıdan onun adına sevindirici. Salih'i etkisiz hale getirmekten ziyade açılan alanlarda, özellikle Trabzonspor'un kullandığı defans arkası koşularla çok pozisyon bulamadık. Aslında her takımın ne kadar artısı varsa eksisi de var. Biz Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettik. O alanlarda oynamaya çalıştık. O alanlara direkt gitmeye çalıştık. Bunu Salih özelinde değerlendirmek biraz yanlış olur açıkçası. Salih zaten haftalardır ligde en çok top kazanan oyuncu. Biz onun etrafında çok oynamak istemedik. Bugün daha çok defans arkası oynamak istedik."