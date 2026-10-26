Derbide Osimhen farkı: Galatasaray zirveyi bırakmadı!

GALATASARAY BASKILI BAŞLADI

OSIMHEN'DEN İKİ GOL

İLK YARIDA 11'E 0 ŞUT

UĞURCAN KURTARDI, JAKOBS DİREĞE TAKILDI

İRFAN CAN FARKI AZALTTI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe , RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği derbiyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rövaşatasıyla geldi.Ev sahibi ekip, ilk bölümden itibaren rakip kalede etkili oldu. 13. dakikada Osimhen'in kafa vuruşu dışarı giderken, 15. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ederson çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Osimhen, çerçeveyi bulamadı.Barış Alper'in 17. dakikadaki denemesinde de gole izin vermeyen Ederson, Galatasaray'ın baskısına karşı takımını oyunda tuttu.Sarı-kırmızılılar, aradığı golü 29. dakikada buldu. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osimhen, vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Nijeryalı golcünün 38. dakikadaki yakın mesafeli vuruşunda Ederson başarılı oldu. Osimhen, 44. dakikada ise bu kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.İlk yarının uzatma bölümünde Batrakov'un şutunu da Ederson kurtardı ve Galatasaray soyunma odasına 2-0 üstün girdi.Galatasaray, ilk devrede 11 şutla 0.99 gol beklentisi üretip iki gol buldu. Fenerbahçe ise ilk 45 dakikayı şut çekemeden ve 0.0 xG ile tamamladı.İkinci yarıda Fenerbahçe, Lukaku ile gole yaklaştı. Belçikalı santraforun 51. dakikadaki vuruşunda Uğurcan Çakır kritik bir kurtarış yaptı.Galatasaray'da ise 55. dakikada Ismail Jakobs'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın denemesi dışarı gitti.İsmail Kartal, 56. dakikada Mason Greenwood'un yerine Kerem Aktürkoğlu'nu, Levent Mercan'ın yerine de Oppong'u sahaya sürdü.Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rövaşata golüyle skoru 2-1'e getirdi.

GALATASARAY FARKI AÇMAK İÇİN FIRSATLAR BULDU



Galatasaray, golün ardından rakip kalede yeni fırsatlar yakaladı. 72. dakikada Torreira'nın ceza sahası içindeki vole vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.



Oyuna sonradan giren Rafael Leao'nun 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutu Ederson kurtardı. 80. dakikada ise Osimhen'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.



GALATASARAY, ZİRVEYİ BIRAKMADI



Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Galatasaray liderliğini korudu.



İlk yarıdaki iki İstanbul derbisini de kaybeden Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı ve haftayı beşinci sırada tamamladı.



LİGDE GELECEK HAFTA



Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak; Fenerbahçe ise Göztepe'yi ağırlayacak.



OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Lille maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.



Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.



Geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Lille takımını 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, Sara'yı yedeğe çekerken orta sahada defansif özellikleri daha yüksek olan Lemina'yı oynattı.



İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail kartal, son oynanan Slavia Prag mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ta oynanan müsabakada, Slavia Prag karşısında sakatlanan Ake'nin yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci'ye formayı veren İsmail Kartal, Vedat Muric'in yerine ise Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu ilk 11'de başlattı.



Galatasaray karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan forma giydi. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Romelu Lukaku'ya güvendi.



BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI



Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak hiç derbi heyecanı yaşayamayan Jankat Yılmaz ile Renato Nhaga da yedeklerde görev bekledi.



ARCHIE BROWN SOL STOPERDE



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin yokluğunda sol stoperde Archie Brown'a şans verdi.



Bu sezon forma giydiği 15 maçta da sol bek bölgesinde oynayan Brown, Galatasaray karşısında stoperde sahaya çıktı.



İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9 maçta, Lausanne formasıyla da 15 mücadelede stoper olarak sahaya çıkmıştı.



SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE



A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, derbiyi yerinde takip etti. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yerine geçen hafta göreve getirilen Yalçın, müsabakayı yardımcısı Murat Kaytaz ile izledi.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Ligin ilk haftaları olmasına rağmen kritik öneme sahip derbi için ev sahibi taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendileri için ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Skriniar'ın müdahalesinin ardından kornere gitti.

50. dakikada sağ kanattaki Greenwood'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kante, bekletmeden meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

51. dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında arka direkteki Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.

52. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın, bekletmeden meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

53. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54. dakikada Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Sanchez'in şutunda, altıpas gerisindeki Torreira, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.

55. dakikada Leao'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda, kaleci Ederson topu kornere çeldi.

56. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.



Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 80 Eren Elmalı), Lemina, Torreira, Yunus Akgün (Dk. 80 Sane), Batrakov (Dk. 80 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Leao), Osimhen (Dk. 88 Singo)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan (Dk. 55 Oppong), Kante (Dk. 83 Muric), Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Greenwood (Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 78 Nene), Lukaku

Goller: Dk. 29 ve 44 Osimhen (Galatasaray), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 İrfan Can Kahveci, Dk. 12 Skriniar, Dk. 31 Kante, Dk. 54 Semedo, Dk. 90+1 Brown (Fenerbahçe), Dk. 19 Sanchez, Dk. 89 Leao (Galatasaray)



