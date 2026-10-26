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Hyeon-Gyu Oh: "Çift forvet oynayabiliriz"

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmada ilk golü atan Hyeon-Gyu Oh, performansından memnun olduğunu belirtirken daha fazla süre alma isteğini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 21:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hyeon-Gyu Oh: 'Çift forvet oynayabiliriz'
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Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette gol perdesini açan Hyeon-Gyu Oh, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde gol atmayı beklediğini söyleyen Güney Koreli futbolcu, Dusan Vlahovic ile birlikte oynamaktan da memnun olduğunu ifade etti.

"İKİ SANTRAFOR DA OYNAYABİLİRİZ"

Performansını ve hücum hattındaki birlikteliği değerlendiren Oh, "Mutluyum, oynadığım süreler dışında; oynadığım oyundan mutluyum. İki santrafor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

"TARAFTAR İÇİN YÜZDE 100'DEN FAZLASI"

Sahada kaldığı her an takımına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan golcü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş için hep %100'den fazlasını vermeye çalışıyorum. Çünkü taraftar da böyle yapıyor. 1 dakika veya 5 dakika oynasam bile kalitemi vermeye çalışıyorum. Ligde de gol için bekliyordum, golümü attım ve mutluyum."



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