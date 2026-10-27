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Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken görüntü!

Galatasaray derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin takım otobüsü, karşılaşmanın ardından Can Bartu Tesisleri'ne döndü. Tesislerin girişinde tek bir taraftarın bile bulunmaması dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken görüntü!
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, derbinin ardından Can Bartu Tesisleri'ne döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın tesislere giriş yaptığı anlarda ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

TESİS GİRİŞİNDE SESSİZLİK!

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada, bölgede herhangi bir taraftarın bulunmadığı görüldü.

Sarı-lacivertli takımın otobüsü, taraftar kalabalığıyla karşılaşmadan tesislere giriş yaptı.

Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından tesislerin önündeki sessizlik, gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.







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