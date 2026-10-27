Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, derbinin ardından Can Bartu Tesisleri'ne döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın tesislere giriş yaptığı anlarda ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
TESİS GİRİŞİNDE SESSİZLİK!
Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada, bölgede herhangi bir taraftarın bulunmadığı görüldü.
Sarı-lacivertli takımın otobüsü, taraftar kalabalığıyla karşılaşmadan tesislere giriş yaptı.
Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından tesislerin önündeki sessizlik, gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
TESİS GİRİŞİNDE SESSİZLİK!
Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada, bölgede herhangi bir taraftarın bulunmadığı görüldü.
Sarı-lacivertli takımın otobüsü, taraftar kalabalığıyla karşılaşmadan tesislere giriş yaptı.
Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından tesislerin önündeki sessizlik, gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.