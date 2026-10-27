Okan Buruk'tan Fenerbahçe rekoru!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbi galibiyetiyle birlikte iki önemli istatistiğe imza attı.
Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında ligdeki 5. galibiyetini alırken Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig galibiyetine de ulaştı.
OKAN BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'I YAKALADI!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 5. kez mağlup etti.
Bu sonuçla deneyimli teknik adam, Gündüz Kılıç'ı yakalayarak Galatasaray tarihinde Fenerbahçe'yi ligde en fazla mağlup eden ikinci teknik direktör unvanına ortak oldu.
Söz konusu istatistikte zirvede ise Fenerbahçe karşısında 7 lig galibiyeti bulunan Fatih Terim yer alıyor.
12 DERBİDE 7 GALİBİYET!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 9'u Süper Lig, 2'si TFF Süper Kupa ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 karşılaşmaya çıktı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
GALATASARAY'DA 120. LİG GALİBİYETİ!
Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyet, Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde bir başka önemli başarıyı da beraberinde getirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 151. Süper Lig karşılaşmasında 120. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, deneyimli teknik adamın görev yaptığı bu süreçte 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
356 GOL ATTI, 126 GOL YEDİ!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 151 karşılaşmada rakip fileleri 356 kez havalandırırken kalesinde 126 gol gördü.
Öte yandan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen kazanılan karşılaşmalar, söz konusu 120 galibiyetlik istatistiğe dahil edilmedi.
Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında ligdeki 5. galibiyetini alırken Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig galibiyetine de ulaştı.
OKAN BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'I YAKALADI!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 5. kez mağlup etti.
Bu sonuçla deneyimli teknik adam, Gündüz Kılıç'ı yakalayarak Galatasaray tarihinde Fenerbahçe'yi ligde en fazla mağlup eden ikinci teknik direktör unvanına ortak oldu.
Söz konusu istatistikte zirvede ise Fenerbahçe karşısında 7 lig galibiyeti bulunan Fatih Terim yer alıyor.
12 DERBİDE 7 GALİBİYET!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 9'u Süper Lig, 2'si TFF Süper Kupa ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 karşılaşmaya çıktı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
GALATASARAY'DA 120. LİG GALİBİYETİ!
Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyet, Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde bir başka önemli başarıyı da beraberinde getirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 151. Süper Lig karşılaşmasında 120. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, deneyimli teknik adamın görev yaptığı bu süreçte 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
356 GOL ATTI, 126 GOL YEDİ!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 151 karşılaşmada rakip fileleri 356 kez havalandırırken kalesinde 126 gol gördü.
Öte yandan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen kazanılan karşılaşmalar, söz konusu 120 galibiyetlik istatistiğe dahil edilmedi.