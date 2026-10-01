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Ederson: "Kafamızı kaldırmalıyız"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından konuşan kaleci Ederson, takım olarak istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek taraftarlardan özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 00:03
Fotoğraf: AA
Ederson: 'Kafamızı kaldırmalıyız'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KOLAY DEĞİL AMA KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Takım olarak 90 dakika boyunca istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını ifade eden Ederson, mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Brezilyalı kaleci, "Takım olarak 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik ama yolumuza devam etmeliyiz. Birlik olmaya devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kolay değil ama kafamızı kaldırmalıyız. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışmaya, inanmaya devam etmeliyiz." dedi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ederson, sözlerini taraftarlara teşekkür ederek tamamladı.

Brezilyalı file bekçisi, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



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