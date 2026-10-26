Manchester United için Eddie Howe iddiası!

Manchester United'da alınan sonuçlar, teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de geride kalan sekiz haftada bir galibiyet, dört beraberlik ve üç mağlubiyet alarak 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına Sabah karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan United, ardından Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya ise 4-1 mağlup oldu.
EDDIE HOWE İDDİASI
Sky Sports'un haberine göre, son olarak Newcastle United'ı çalıştıran ve şu anda takım çalıştırmayan Eddie Howe, Manchester United'ın Carrick ile yollarını ayırması halinde kulüple görüşmeye sıcak bakıyor.
SAVUNMADA HEDEF BRANTHWAITE
Manchester United'ın transfer gündeminde ise Everton forması giyen Jarrad Branthwaite bulunuyor. Football Insider, savunma hattında kapsamlı değişiklikler yapmayı planlayan United'ın, 24 yaşındaki İngiliz milli savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına Sabah karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan United, ardından Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya ise 4-1 mağlup oldu.
EDDIE HOWE İDDİASI
Sky Sports'un haberine göre, son olarak Newcastle United'ı çalıştıran ve şu anda takım çalıştırmayan Eddie Howe, Manchester United'ın Carrick ile yollarını ayırması halinde kulüple görüşmeye sıcak bakıyor.
SAVUNMADA HEDEF BRANTHWAITE
Manchester United'ın transfer gündeminde ise Everton forması giyen Jarrad Branthwaite bulunuyor. Football Insider, savunma hattında kapsamlı değişiklikler yapmayı planlayan United'ın, 24 yaşındaki İngiliz milli savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini yazdı.