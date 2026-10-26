MHK'den hakem Asen Albayrak'a ceza gibi atama!

Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasında 2-2 sonuçlanan Kayserispor-Batman Petrolspor maçına hakem kararları damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak tarafından ev sahibi ekip Kayserispor lehine verilen penaltı, müsabakanın en çok tartışılan pozisyonlarından oldu.
VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Pozisyonun ardından VAR uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörde izleyen Albayrak, uyarıya rağmen kararını değiştirmedi ve beyaz noktayı gösterdi. Batman Petrolspor'un sert tepkisine neden olan penaltı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dikkatinden kaçmadı.
"SÜPER AMATÖR" KARARI
Atamalar açıklandığında, "kolay penaltı" olarak görülen bir pozisyonda düdüğünü çalan deneyimli hakemle ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. MHK, Süper Lig veya alt liglerde görev bekleyen Asen Albayrak'a, hafta sonu Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçına atadı.
FIFA kokartı taşıyan 29 yaşındaki Asen Albayrak, amatör kümede Mamak Belediyespor-Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.
VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Pozisyonun ardından VAR uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörde izleyen Albayrak, uyarıya rağmen kararını değiştirmedi ve beyaz noktayı gösterdi. Batman Petrolspor'un sert tepkisine neden olan penaltı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dikkatinden kaçmadı.
"SÜPER AMATÖR" KARARI
Atamalar açıklandığında, "kolay penaltı" olarak görülen bir pozisyonda düdüğünü çalan deneyimli hakemle ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. MHK, Süper Lig veya alt liglerde görev bekleyen Asen Albayrak'a, hafta sonu Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçına atadı.
FIFA kokartı taşıyan 29 yaşındaki Asen Albayrak, amatör kümede Mamak Belediyespor-Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.