Vincenzo Italiano kötü gidişatı değiştirmek istiyor!

Zirve takipçisi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar, kritik randevudan üç puanla ayrılarak geçen haftaki Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışacak.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından sonra oynadığı Süper Lig karşılaşmalarında ciddi sorunlar yaşadı. Beşiktaş ligde puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupası sınavlarından dönüşte çıktı.
TABLOYU DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Kartal ligdeki ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle tattı.
Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde Diyarbakır'da Amed Sportif'e 3-2 mağlup oldu.
Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 yenerek büyük alkış toplayan siyah beyazlılar dönüşte ise ezeli rakibi Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
Crystal Palace ile perşembe akşamı 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Başakşehir'i yenerek olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Avrupa maçları dönüşü yaşanan puan kayıplarının altını çizdi. Deneyimli hoca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftayı üç puanla kapatmak zorunda olduklarını ifade etti.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından sonra oynadığı Süper Lig karşılaşmalarında ciddi sorunlar yaşadı. Beşiktaş ligde puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupası sınavlarından dönüşte çıktı.
TABLOYU DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Kartal ligdeki ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle tattı.
Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde Diyarbakır'da Amed Sportif'e 3-2 mağlup oldu.
Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 yenerek büyük alkış toplayan siyah beyazlılar dönüşte ise ezeli rakibi Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
Crystal Palace ile perşembe akşamı 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Başakşehir'i yenerek olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Avrupa maçları dönüşü yaşanan puan kayıplarının altını çizdi. Deneyimli hoca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftayı üç puanla kapatmak zorunda olduklarını ifade etti.