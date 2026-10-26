Los Angeles Lakers, deplasmanda Utah Jazz'ı 132-123 yenerek sezona üç galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Luka Doncic, 30'da 17 saha içi isabetiyle 52 sayı kaydederek bu sezon NBA'de bir maçta ulaşılan en yüksek sayıya imza attı.
Kariyerinde 10. kez en az 50 sayı üreten Sloven yıldız, sekiz üçlük isabetinin yanı sıra 8 ribaund ve 10 asistle galibiyete öncülük etti.
Lakers'ta Austin Reaves, 12'de 7 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydetti.
Temmuz ayında Lakers'a takas edilmesinin ardından ilk kez Utah'a dönen Walker Kessler ise 2 sayı ve 7 ribaundla oynadı.
Kessler, imzala ve takas anlaşması kapsamında Los Angeles ile dört yıllığına 130 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Utah'ta Lauri Markkanen, 19'da 9 saha içi isabetiyle 28 sayı üreterek takımının en skorer oyuncusu oldu.
Keyonte George, 24 sayı, 9 ribaund ve 10 asistle triple-double'ın eşiğine geldi ancak mağlubiyeti önleyemedi.
Jaren Jackson Jr. 20 sayı eklerken Ace Bailey, 17 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı.
İlk çeyreği 18 sayı geride tamamlayan Lakers, ikinci çeyrekte toparlanarak devre arasına 74-71 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte iki takım da 29'ar sayı kaydetti.
Son bölümde yeniden üstünlük mücadelesine sahne olan karşılaşmada Doncic, üst üste attığı iki üçlükle 14-5'lik seriyi tamamladı ve bitime 1 dakika 42 saniye kala Lakers'ı öne geçirdi.
Kalan bölümde avantajını koruyan Los Angeles, deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
Üç maç sonunda yenilgisiz yoluna devam eden Lakers, salı günü Damian Lillard'ın formasını giydiği Portland Trail Blazers'ı ağırlayacak.
Adem Bona'dan 6 sayı, 13 ribaunt
Detroit Pistons, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 106-93 mağlup etti.
Pistons, Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performanslarıyla yenerek sezona 3'te 3 ile başladı.
Ev sahibi takımda Tyrese Maxey 29, LeBron James 18 ve Jaylen Brown 16 sayı attı. Adem Bona ise 25 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 13 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.
Gecenin diğer sonuçları:
Indiana Pacers 136-109 Brooklyn Nets
Orlando Magic 111-102 New York Knicks
Toronto Raptors 94-117 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers 101-108 Oklahoma City Thunder
Detroit Pistons 106-93 Philadelphia 76ers
Memphis Grizzlies 123-112 Sacramento Kings
Kariyerinde 10. kez en az 50 sayı üreten Sloven yıldız, sekiz üçlük isabetinin yanı sıra 8 ribaund ve 10 asistle galibiyete öncülük etti.
Lakers'ta Austin Reaves, 12'de 7 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydetti.
Temmuz ayında Lakers'a takas edilmesinin ardından ilk kez Utah'a dönen Walker Kessler ise 2 sayı ve 7 ribaundla oynadı.
Kessler, imzala ve takas anlaşması kapsamında Los Angeles ile dört yıllığına 130 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Utah'ta Lauri Markkanen, 19'da 9 saha içi isabetiyle 28 sayı üreterek takımının en skorer oyuncusu oldu.
Keyonte George, 24 sayı, 9 ribaund ve 10 asistle triple-double'ın eşiğine geldi ancak mağlubiyeti önleyemedi.
Jaren Jackson Jr. 20 sayı eklerken Ace Bailey, 17 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı.
İlk çeyreği 18 sayı geride tamamlayan Lakers, ikinci çeyrekte toparlanarak devre arasına 74-71 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte iki takım da 29'ar sayı kaydetti.
Son bölümde yeniden üstünlük mücadelesine sahne olan karşılaşmada Doncic, üst üste attığı iki üçlükle 14-5'lik seriyi tamamladı ve bitime 1 dakika 42 saniye kala Lakers'ı öne geçirdi.
Kalan bölümde avantajını koruyan Los Angeles, deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
Üç maç sonunda yenilgisiz yoluna devam eden Lakers, salı günü Damian Lillard'ın formasını giydiği Portland Trail Blazers'ı ağırlayacak.
Adem Bona'dan 6 sayı, 13 ribaunt
Detroit Pistons, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 106-93 mağlup etti.
Pistons, Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performanslarıyla yenerek sezona 3'te 3 ile başladı.
Ev sahibi takımda Tyrese Maxey 29, LeBron James 18 ve Jaylen Brown 16 sayı attı. Adem Bona ise 25 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 13 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.
Gecenin diğer sonuçları:
Indiana Pacers 136-109 Brooklyn Nets
Orlando Magic 111-102 New York Knicks
Toronto Raptors 94-117 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers 101-108 Oklahoma City Thunder
Detroit Pistons 106-93 Philadelphia 76ers
Memphis Grizzlies 123-112 Sacramento Kings