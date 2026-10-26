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90 dakikanın bütçesi: Taraftar derbiye ne harcıyor?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarın maç günü bütçesini mercek altına aldık. Biletten yemeğe, ulaşımdan yayın aboneliğine; tribünde, dışarıda ve evde derbi izlemenin maliyetlerini inceledik.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 01:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 01:56
Haber: Sporx.com
90 dakikanın bütçesi: Taraftar derbiye ne harcıyor?
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SPORX ARAŞTIRMA - Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar büyük mücadeleye hazırlanırken, maç akşamının bütçesi de şekilleniyor. Tribünde yer almak, bir mekanda ekran karşısına geçmek veya evde izlemek… Her seçeneğin ayrı bir hesabı var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK DÜDÜKTEN ÖNCE 2.800 TL

Derbinin resmi satış tarifesinde en uygun bilet, 11. kategori ve misafir tribünü için 2.800 TL olarak belirlendi. Onuncu kategoride fiyat 3.250 TL'ye, dokuzuncu kategoride 12 bin TL'ye yükseliyor. En üst kategoride ise tek bilet 60 bin TL. Bu rakamlar açıklanan satış fiyatları; ilgili kategoride bilet bulunabileceği anlamına gelmiyor.

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Ancak tribün masrafı turnikeden geçişle sınırlı kalmıyor. Maç öncesi yenilen yemek, içecek ve gidiş-dönüş ulaşım da toplam harcamaya ekleniyor.

YEMEK VE YOL EKLENİNCE HESAP BÜYÜYOR

İstanbul'daki raylı sistemlerin yayımlanan tarifesinde tam geçiş ücreti 46,20 TL. Gidişte ve dönüşte birer tam ücretli biniş yapan taraftar için ulaşım hesabı 92,40 TL tutuyor. Aktarmalı güzergâhlarda toplam, kullanılan hatlara ve indirim hakkına göre değişiyor.

Yemek için incelenen bir işletmenin çevrim içi menüsünde, peynirli hamburger, patates kızartması ve kutu içecekten oluşan menü 415 TL olarak listeleniyor. Bu tutar, stat büfesinin veya stat çevresindeki işletmelerin tarifesi değil; maç akşamı için hazırlanan örnek yemek sepetinin dayanağı. Fiyatlar şubeye, sipariş kanalına ve kampanyaya göre değişebiliyor.

Böylece 2.800 TL'lik bilet, 415 TL'lik yemek ve 92,40 TL'lik ulaşım bir araya geldiğinde tek kişinin örnek derbi bütçesi 3.307,40 TL'ye ulaşıyor.

ÇOCUĞUYLA GİDENİN BÜTÇESİ İKİYE KATLANIYOR

Aynı koşullarda iki biletli kişinin tribüne gitmesi 6.614,80 TL, dört biletli kişinin gitmesi ise 13.229,60 TL tutuyor.

Örnek tribün bütçesiTek kişiEbeveyn ve bir çocuk*Dört kişi*
Bilet 2.800 TL 5.600 TL 11.200 TL
Yiyecek ve içecek 415 TL 830 TL 1.660 TL
Gidiş-dönüş ulaşım 92,40 TL 184,80 TL 369,60 TL
Toplam 3.307,40 TL 6.614,80 TL 13.229,60 TL

Hesapta herkes için ayrı bilet, aynı yemek menüsü ve iki tam ücretli ulaşım binişi esas alındı. Öğrenci veya ücretsiz ulaşım hakları uygulanmadı. Çocuklu senaryo, ücretsiz stat girişinin dışında kalan yaşlar için hazırlandı.

Galatasaray'ın maç duyurusunda 0–6 yaş için girişin ücretsiz olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla küçük çocuğuyla giden taraftarın bilet hesabı farklılaşıyor. Kulüp ayrıca bilet hizmet bedelinin fiyata dahil olduğunu, yiyecek ve içeceğin ise ayrıca ücretlendirildiğini açıklıyor.

OTOMOBİLLE GİDENE AYRI HESAP

Özel araç tercihinde yakıt, güzergaha bağlı geçiş ücretleri ve otopark devreye giriyor. Üstelik maç bileti almak, stat otoparkını kullanma hakkı sağlamıyor. Kulübün açıklamasına göre otopark yalnızca sezonluk otopark kartı bulunan kombine sahiplerine açık. Bu nedenle otomobille ulaşım için herkese uygulanabilecek tek bir tutar bulunmuyor.

DIŞARIDA İZLEMENİN DE BEDELİ VAR

Derbiyi bir mekanda takip etmek isteyenler için giriş bedeli ve pakete dahil ürünler belirleyici oluyor. Örneğin Denizli'deki bir işletmenin 26 Ekim tarihli derbi duyurusunda giriş, bir içecek dahil 500 TL olarak ilan ediliyor. Bu örnekte iki kişinin yalnızca giriş bedeli 1.000 TL'ye çıkıyor; yemek ve ulaşım ayrıca hesaplanıyor. Söz konusu tutar İstanbul'daki kafelerin ortak tarifesi veya Türkiye ortalaması değil, tek bir işletmenin duyurduğu fiyat.

EVDE EKRAN ORTAK, YAYIN BEDELİ AYRI

Evde izlemenin maliyeti ise mevcut aboneliğe göre değişiyor. Süper Lig yayınlarını kapsayan aboneliği bulunanların derbi için ayrıca paket alması gerekmiyor. Yeni abonelik alacaklar açısından incelenen bir satış sayfasında, bir aylık lig yayın paketi 419 TL olarak listeleniyor. Bu ücret yalnızca derbiye değil, bir aylık pakete ait.

Hesaplama notu: Tutarlar 25 Ekim 2026'da erişilen ilan ve tarifelerle oluşturulan örnek bütçelerdir; gerçekleşmiş taraftar harcaması veya piyasa ortalaması değildir. Kart çıkarma ve yenileme, ilave tüketim, şehirler arası yolculuk ve konaklama dahil edilmemiştir.

BİLET FİYATLARI





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