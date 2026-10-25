Newcastle United, Crystal Palace'ı iki golle yıktı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Crystal Palace ile Newcastle United karşı karşıya geldi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Will Osula ile 58. dakikada Harvey Barnes kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 11'e yükseltti. Crystal Palace, 7 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Newcastle United, Everton'ı konuk edecek. Crystal Palace, Tottenham'a konuk olacak.
Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Will Osula ile 58. dakikada Harvey Barnes kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 11'e yükseltti. Crystal Palace, 7 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Newcastle United, Everton'ı konuk edecek. Crystal Palace, Tottenham'a konuk olacak.