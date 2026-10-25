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Kayserispor son dakikada yıkıldı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor karşısında 2-1 öne geçtiği maçta 90+6'da yediği penaltı golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 15:38
Fotoğraf: AA
Kayserispor son dakikada yıkıldı!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle öne geçti.

Ancak konuk ekip, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle galibiyeti kaçırdı ve mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA PENDİKSPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pendikspor penaltı kazandı. Jonson Clarke-Harris, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Tümü
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Pendikspor soyunma odasına üstün gitti.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının 55. dakikasında Pendikspor'dan Görkem Sağlam'ın şutu direkten döndü.

Aynı dakikada Taha Emre İnce, şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

KAYSERİSPOR PENALTIDAN EŞİTLİĞİ BULDU

Kayserispor, 58. dakikada kazandığı penaltıyla skora denge getirdi. Benhur Keser, beyaz noktadan yaptığı vuruşla durumu 1-1'e taşıdı.

DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ

74. dakikada Kayserispor'dan Tabidze'nin şutu direkten döndü.  İkinci yarıda iki takım da fırsatlar yakalarken mücadele son bölümüne büyük heyecanla girildi.

MORENO ÖNE GEÇİRDİ, PENALTI BERABERLİĞİ GETİRDİ

Kayserispor, 90+1. dakikada Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti ve galibiyete çok yaklaştı.

Ancak Pendikspor pes etmedi. Uzatma dakikalarının 90+6. dakikasında ev sahibi ekip bir kez daha penaltı kazandı. Muhammed Kiprit, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Kayserispor, 12 maç sonunda 27 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise puanını 11'e çıkardı ve 16. sırada yer aldı.

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