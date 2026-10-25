Türk atçılığının efsane aygırlarından Victory Gallop, emekliliğini İzmit'te geçiriyor

CANLI
71'
Konyaspor
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
CANLI
71'
Antalyaspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
CANLI
0'
Hoffenheim
0
Leverkusen
0
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
CANLI
31'
C.Palace
0
Newcastle
0
CANLI
31'
Hull City
1
Brentford
0
CANLI
31'
Liverpool
2
Brighton
0
CANLI
30'
M. United
0
Bournemouth
0
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
CANLI
70'
Athletic Bilbao
3
Getafe
0
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Fiorentina
1
CANLI
31'
Atalanta
1
Frosinone
2
CANLI
30'
Genoa
1
Venezia
0
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
CANLI
31'
AS Monaco
0
Lille
1
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
Bugün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
Excelsior
0
CANLI
NEC Nijmegen
0
FC Groningen
2
CANLI
PSV Eindhoven
1
Feyenoord
0
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
90'
E.Braunschweig
2
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Holstein Kiel
3
Dynamo Dresden
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
3
Greuther Fürth
0
CANLI
90'
Genk
2
Standard Liege
1
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
CANLI
Sturm Graz
1
Ried
1
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
CANLI
72'
Thun
1
Lugano
2
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
Bugün
BİTTİ
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
CANLI
58'
CSKA Moskova
2
S. Moskova
0
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
CANLI
32'
Palermo
1
Carrarese
0
Bugün
19:15
Verona
Pisa
CANLI
71'
Sabadell
1
Tenerife
1
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Türk atçılığının efsane aygırlarından Victory Gallop, emekliliğini İzmit'te geçiriyor

Türk atçılığına 17 yıl boyunca damga vuran ve yavruları yaklaşık 388 milyon lira kazanç elde eden efsane aygır Victory Gallop, 31 yaşında emeklilik hayatını İzmit'te sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk atçılığının efsane aygırlarından Victory Gallop, emekliliğini İzmit'te geçiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
ABD'de 1998 yılında Belmont Stakes'i kazanarak rakibinin Triple Crown (Üçlü Taç) yapmasını engelleyen Victory Gallop, Türkiye'de 17 yıl süren aygırlık kariyerinin ardından 31 yaşında emeklilik hayatını İzmit'te sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanada'da 1995'te dünyaya gelen Victory Gallop, üç yaşındayken Amerikan yarışçılığının en önemli mücadelelerinden birinde elde ettiği zaferle adını tarihe yazdırdı.

Kentucky Derby ve Preakness Stakes yarışlarında Real Quiet'ın ardından ikinci olan safkan, aynı rakiple Belmont Stakes'te bir kez daha karşı karşıya geldi.

Tümü
ABD'nin üç büyük yarışını aynı yıl kazanarak Triple Crown elde etmeye hazırlanan Real Quiet'ı son ayakta Victory Gallop geçti. Bitiş çizgisini burun farkıyla önde geçen Victory Gallop, rakibinin bu tarihi başarıya ulaşmasını engellerken kariyerinin en unutulmaz zaferlerinden birini elde etti.

Yarış kariyerini 1999'da noktalayan at, 2000 yılında aygırlık hayatına başladı. Atın Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yeni kariyeri, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) kendisini satın almasıyla farklı bir döneme girdi.

- Türk yetiştiriciliğinde 17 yıllık kariyer

Mart 2008'de Türkiye'ye getirilen Victory Gallop, aynı yıl Türk atçılığına aşım hizmeti vermeye başladı. İlk tayları 2009'da dünyaya gelen şampiyon, sonraki yıllarda Türkiye'nin öne çıkan damızlık aygırlarından biri haline geldi.

2008'den 2025'e kadar aralıksız aşım hizmeti veren Victory Gallop, geçen yıl kariyerinin bu bölümünü tamamladı. Şampiyon aygır, bugün yaşamını 2015'ten bu yana bulunduğu İzmit Aşım İstasyonu'nda sürdürüyor.

Aygırın Türkiye'de doğan tayları arasında 2020 yılı Gazi Koşusu galibi Call To Victory de yer aldı. Yavrularının yarış performanslarının yanı sıra sonraki nesillerin yetiştirilmesine katkısı da aygırın önemini artırdı.

- "Yavrularının toplam kazancı 388 milyon lira seviyesinde"

TJK İzmit Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Dereli, Victory Gallop adlı atın Türkiye'de dünyaya gelen 835 tayından 661'inin yarış pistlerine çıktığını, yavrularının toplam kazancının yaklaşık 388 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Dereli, aygırın dişi yavrularının bir bölümünün damızlık kısrak, başarılı erkek yavrularının ise damızlık aygır olarak yetiştiriciliğe katkı sağlamayı sürdürdüğünü anlattı.

Atın emekliye ayrılmasının ardından günlük yaşamında önemli bir değişiklik olmadığını belirten Dereli, "Şu anda emekli durumda. Aşım hizmeti vermiyor. Onun dışında diğer aygırlarda olduğu gibi sabah padoka çıkıyor, akşama kadar bireysel olarak otlamaya devam ediyor. Akşam olduğunda ahıra alıp rutin bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

- "Artık ailemizin bir parçası"

Dereli, yaklaşık 21 yıldır TJK bünyesinde görev yapan emektar aygırın 30 yaşına kadar aşım hizmeti vermesinin sıra dışı bir durum olduğuna dikkati çekerek "Dünyada da pek örneği yok, 30 yaşına kadar aşım hizmetine aralıksız devam etti. Hem kendi adına hem bizler adına oldukça mutluluk verici bir tablo." dedi.

Aygırın sıcakkanlı olduğunu dile getiren Dereli, "Artık aramızdan bir birey gibi oldu. Ailemizin bir parçası. Gerek veteriner kadro gerek deneyimli seyislerimizle iletişimi oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Dereli, yurt dışından gelen ziyaretçilerin de Victory Gallop'a ilgi gösterdiğini söyledi.

- "İzmit'in iklimi de etkili"

Aygırın uzun ömründe düzenli bakım ve beslenmenin yanı sıra bölgenin iklim koşullarının da etkili olduğunu anlatan Dereli, İzmit ve çevresinin yağış, nem ve toprak verimliliği bakımından İngiltere'nin önemli atçılık merkezlerinden Newmarket'le benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Dereli, şampiyon aygıra emeklilik döneminde de aynı özenle bakıldığını belirterek "Onu çok seviyoruz. Ona kendi çocuğumuz gibi bakım, besleme yapıyoruz, gözetiyoruz. Bu yaşa kadar sağlıkla ulaştı çok şükür." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.