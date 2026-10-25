Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan milli futbolcuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.
ORKUN KÖKÇÜ DÖNMEK İSTİYOR!
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara çıkmayı hedefliyor.
Milli futbolcunun, karşılaşmanın son bölümünde de olsa süre almak istediği belirtildi.
ITALIANO'DAN ORKUN'A FREN
Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve sağlık ekibi, yıldız futbolcunun dönüşünde aceleci davranmak istemiyor.
Orkun Kökçü'nün yeniden sakatlık yaşama ihtimalini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncuyu tam olarak hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmediği ifade edildi.
Milli futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği konusunda ise henüz kesin karar verilmedi.
ORKUN KÖKÇÜ DÖNMEK İSTİYOR!
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara çıkmayı hedefliyor.
Milli futbolcunun, karşılaşmanın son bölümünde de olsa süre almak istediği belirtildi.
ITALIANO'DAN ORKUN'A FREN
Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve sağlık ekibi, yıldız futbolcunun dönüşünde aceleci davranmak istemiyor.
Orkun Kökçü'nün yeniden sakatlık yaşama ihtimalini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncuyu tam olarak hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmediği ifade edildi.
Milli futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği konusunda ise henüz kesin karar verilmedi.