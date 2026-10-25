Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 16 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ!
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.
Son üç lig maçında 14 gol atan Fenerbahçe, bu süreçte kalesinde gol görmedi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
MERT MÜLDÜR GERİ DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydan fazla süredir forma giyemeyen milli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde yeniden sahaya çıkabilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 şöyle:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oppong, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 16 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ!
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.
Son üç lig maçında 14 gol atan Fenerbahçe, bu süreçte kalesinde gol görmedi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
MERT MÜLDÜR GERİ DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydan fazla süredir forma giyemeyen milli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde yeniden sahaya çıkabilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 şöyle:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oppong, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.