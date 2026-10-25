Galatasaray'dan derbiye dev prim!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Üst üste beşinci şampiyonluğuna odaklanan sarı-kırmızılılarda yönetim, Lille galibiyetinin ardından belirlenen primin üzerine çıkarak derbi zaferi için oyunculara yüksek bir ödül vadetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DERBİYE 1,5 MİLYON AVRO PRİM
Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'da yönetim, bu galibiyetin ardından futbolculara toplam 700 bin avro prim dağıtma kararı almıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde ise prim miktarını önemli ölçüde artırdı. Başkan Dursun Özbek'in, derbiden galibiyetle ayrılmaları hâlinde takıma toplam 1,5 milyon avro prim sözü verdiği belirtildi.
Yönetimin açıkladığı yüksek primin, kritik mücadele öncesinde futbolcuların motivasyonunu artırması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'da yönetim, bu galibiyetin ardından futbolculara toplam 700 bin avro prim dağıtma kararı almıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde ise prim miktarını önemli ölçüde artırdı. Başkan Dursun Özbek'in, derbiden galibiyetle ayrılmaları hâlinde takıma toplam 1,5 milyon avro prim sözü verdiği belirtildi.
Yönetimin açıkladığı yüksek primin, kritik mücadele öncesinde futbolcuların motivasyonunu artırması bekleniyor.