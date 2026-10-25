İsmail Kartal'dan derbi planı! 3 bölgede kritik karar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbinin ilk 11'i üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin kadroyu büyük ölçüde belirlediği ancak üç kritik bölgedeki tercihler için henüz son kararını vermediği öğrenildi.
FORVETTE MURIQI-LUKAKU REKABETİ!
İsmail Kartal'ın, Galatasaray karşısında ileri uçta Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında tercih yapması bekleniyor.
Muriqi'nin hava toplarındaki etkinliği ve bağlantı oyunundaki rolü öne çıkarken Lukaku'nun fiziksel gücü ve ceza sahasındaki bitiriciliği diğer seçenek olarak değerlendiriliyor.
Teknik heyetin son antrenmanlardaki performansları dikkate alarak kararını vereceği belirtildi.
GREENWOOD İÇİN İKİ FARKLI PLAN!
Sarı-lacivertlilerde bir diğer belirsizlik 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın, Slavia Prag karşılaşmasında olduğu gibi Mason Greenwood'u 10 numara pozisyonunda değerlendirme ihtimali bulunuyor.
Bu durumda hücum hattının sağında Oğuz Aydın, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması planlanıyor.
Diğer seçenekte ise İrfan Can Kahveci'nin 10 numara pozisyonunda forma giymesi gündemde.
Bu tercihin yapılması halinde Greenwood'un sağ kanatta, Oğuz Aydın'ın ise sol kanatta görev alması bekleniyor.
AKE'NİN YOKLUĞUNDA İKİ ADAY!
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı, savunma planlamasını da etkiledi.
Teknik heyetin sol stoper pozisyonu için Archie Brown ve Oppong seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi.
Archie Brown'un Milan Skriniar ile savunmanın merkezinde görev alması halinde Levent Mercan'ın sol bekte forma giymesi bekleniyor.
Oppong'un ilk 11'de tercih edilmesi durumunda ise Archie Brown'un sol bekte görev yapması planlanıyor.
ORTA SAHADA TERCİHLER NETLEŞTİ!
Sarı-lacivertlilerde orta saha merkezi ve sağ bek için planın büyük ölçüde hazır olduğu belirtildi.
İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde orta sahanın merkezinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisine görev vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Sağ bekte ise Nelson Semedo'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe teknik heyetinin santrfor, 10 numara ve sol stoper pozisyonlarındaki son tercihlerini derbi öncesindeki değerlendirmelerin ardından netleştirmesi öngörülüyor.
FORVETTE MURIQI-LUKAKU REKABETİ!
İsmail Kartal'ın, Galatasaray karşısında ileri uçta Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında tercih yapması bekleniyor.
Muriqi'nin hava toplarındaki etkinliği ve bağlantı oyunundaki rolü öne çıkarken Lukaku'nun fiziksel gücü ve ceza sahasındaki bitiriciliği diğer seçenek olarak değerlendiriliyor.
Teknik heyetin son antrenmanlardaki performansları dikkate alarak kararını vereceği belirtildi.
GREENWOOD İÇİN İKİ FARKLI PLAN!
Sarı-lacivertlilerde bir diğer belirsizlik 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın, Slavia Prag karşılaşmasında olduğu gibi Mason Greenwood'u 10 numara pozisyonunda değerlendirme ihtimali bulunuyor.
Bu durumda hücum hattının sağında Oğuz Aydın, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması planlanıyor.
Diğer seçenekte ise İrfan Can Kahveci'nin 10 numara pozisyonunda forma giymesi gündemde.
Bu tercihin yapılması halinde Greenwood'un sağ kanatta, Oğuz Aydın'ın ise sol kanatta görev alması bekleniyor.
AKE'NİN YOKLUĞUNDA İKİ ADAY!
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı, savunma planlamasını da etkiledi.
Teknik heyetin sol stoper pozisyonu için Archie Brown ve Oppong seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi.
Archie Brown'un Milan Skriniar ile savunmanın merkezinde görev alması halinde Levent Mercan'ın sol bekte forma giymesi bekleniyor.
Oppong'un ilk 11'de tercih edilmesi durumunda ise Archie Brown'un sol bekte görev yapması planlanıyor.
ORTA SAHADA TERCİHLER NETLEŞTİ!
Sarı-lacivertlilerde orta saha merkezi ve sağ bek için planın büyük ölçüde hazır olduğu belirtildi.
İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde orta sahanın merkezinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisine görev vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Sağ bekte ise Nelson Semedo'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe teknik heyetinin santrfor, 10 numara ve sol stoper pozisyonlarındaki son tercihlerini derbi öncesindeki değerlendirmelerin ardından netleştirmesi öngörülüyor.