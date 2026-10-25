Galatasaray'ın derbi planı belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un kritik mücadele öncesinde oyuncularıyla özel bir konuşma yaptığı ve galibiyetin sezonun geri kalanı açısından taşıdığı öneme dikkat çektiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SARA BİR ADIM ÖNDE
Okan Buruk'un, son anda bir aksilik yaşanmaması halinde Lille karşısında galibiyet getiren kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor. İleri uçta Victor Osimhen'e görev vermeyi planlayan deneyimli teknik adamın, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü oynatacağı ifade edildi.
Orta sahada Torreira'nın yeri garanti görülürken Buruk'un diğer tercihinin Sara mı yoksa Lemina mı olacağı merak konusu. Daha fiziksel bir orta saha için Lemina seçeneğini değerlendiren Buruk'un, Brezilyalı futbolcunun derbilerdeki etkisini göz önünde bulundurarak Sara'ya daha yakın olduğu kaydedildi.
SAVUNMA KURGUSU KORUNACAK
Galatasaray'ın savunma hattında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in görev yapması öngörülürken Barış Alper'in hücum hattında yer almasıyla sağ bekte Roland Sallai'nin forma giymesi bekleniyor.
Antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Wilfried Singo da sağ bek için alternatifler arasında bulunuyor. Ancak maç eksiği nedeniyle Singo'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlamasının zor olduğu, ikinci yarıda değerlendirilmesinin gündemde bulunduğu belirtildi.
Sol bekte Jakobs'un, kalede ise Uğurcan Çakır'ın görev alması bekleniyor.
BURUK'UN HAMLE OYUNCULARI
Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin maçın gidişatına göre başvurabileceği alternatifler de dikkat çekiyor. Sakatlığını atlattığı belirtilen Rafael Leao'nun ikinci yarıda süre alabileceği ifade edilirken Leroy Sane'nin de yedek kulübesinden oyuna dahil edilmesi gündemde.
Lemina'nın yanı sıra tecrübesiyle İlkay Gündoğan ve enerjisiyle Eren'in de Buruk'un hamle seçenekleri arasında yer alabileceği kaydedildi.
OKAN BURUK'TAN DERBİ MESAJI
Okan Buruk'un oyuncularına derbinin önemini anlatarak takım içindeki birlikteliğe, sabra ve konsantrasyona vurgu yaptığı aktarıldı.
Deneyimli teknik adamın, galibiyetin rakipleri üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirterek oyuncularından yardımlaşmalarını ve sabırlı oynamalarını istediği ifade edildi. Buruk'un, olası bir puan kaybının rakiplerine moral verebileceğini, kazanılması halinde ise Galatasaray'ın rakiplerine ciddi bir mesaj göndereceğini dile getirdiği kaydedildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN DERBİ PRİMİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi günü takımı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletmesinin beklendiği belirtildi.
Özbek'in ziyaret sırasında Fenerbahçe galibiyetine özel prim açıklayabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un kritik mücadele öncesinde oyuncularıyla özel bir konuşma yaptığı ve galibiyetin sezonun geri kalanı açısından taşıdığı öneme dikkat çektiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SARA BİR ADIM ÖNDE
Okan Buruk'un, son anda bir aksilik yaşanmaması halinde Lille karşısında galibiyet getiren kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor. İleri uçta Victor Osimhen'e görev vermeyi planlayan deneyimli teknik adamın, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü oynatacağı ifade edildi.
Orta sahada Torreira'nın yeri garanti görülürken Buruk'un diğer tercihinin Sara mı yoksa Lemina mı olacağı merak konusu. Daha fiziksel bir orta saha için Lemina seçeneğini değerlendiren Buruk'un, Brezilyalı futbolcunun derbilerdeki etkisini göz önünde bulundurarak Sara'ya daha yakın olduğu kaydedildi.
SAVUNMA KURGUSU KORUNACAK
Galatasaray'ın savunma hattında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in görev yapması öngörülürken Barış Alper'in hücum hattında yer almasıyla sağ bekte Roland Sallai'nin forma giymesi bekleniyor.
Antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Wilfried Singo da sağ bek için alternatifler arasında bulunuyor. Ancak maç eksiği nedeniyle Singo'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlamasının zor olduğu, ikinci yarıda değerlendirilmesinin gündemde bulunduğu belirtildi.
Sol bekte Jakobs'un, kalede ise Uğurcan Çakır'ın görev alması bekleniyor.
BURUK'UN HAMLE OYUNCULARI
Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin maçın gidişatına göre başvurabileceği alternatifler de dikkat çekiyor. Sakatlığını atlattığı belirtilen Rafael Leao'nun ikinci yarıda süre alabileceği ifade edilirken Leroy Sane'nin de yedek kulübesinden oyuna dahil edilmesi gündemde.
Lemina'nın yanı sıra tecrübesiyle İlkay Gündoğan ve enerjisiyle Eren'in de Buruk'un hamle seçenekleri arasında yer alabileceği kaydedildi.
OKAN BURUK'TAN DERBİ MESAJI
Okan Buruk'un oyuncularına derbinin önemini anlatarak takım içindeki birlikteliğe, sabra ve konsantrasyona vurgu yaptığı aktarıldı.
Deneyimli teknik adamın, galibiyetin rakipleri üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirterek oyuncularından yardımlaşmalarını ve sabırlı oynamalarını istediği ifade edildi. Buruk'un, olası bir puan kaybının rakiplerine moral verebileceğini, kazanılması halinde ise Galatasaray'ın rakiplerine ciddi bir mesaj göndereceğini dile getirdiği kaydedildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN DERBİ PRİMİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi günü takımı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletmesinin beklendiği belirtildi.
Özbek'in ziyaret sırasında Fenerbahçe galibiyetine özel prim açıklayabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.