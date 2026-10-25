Fenerbahçe'de Semedo'ya derbi uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin, kritik mücadele öncesinde Nelson Semedo ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
SEMEDO'YA BARIŞ ALPER UYARISI!
Geçen sezon Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ı durdurmakta zorlanan Portekizli sağ bek için teknik heyet harekete geçti.
Semedo ile görüşen teknik ekibin, milli futbolcuya karşı savunmada nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattığı belirtildi.
BARIŞ ALPER'İN DURUMU BELİRSİZ!
Öte yandan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Sarı-lacivertli teknik heyet, bu belirsizliğe rağmen Semedo'yu olası eşleşmeye hazırlıyor.
SEMEDO'YA BARIŞ ALPER UYARISI!
Geçen sezon Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ı durdurmakta zorlanan Portekizli sağ bek için teknik heyet harekete geçti.
Semedo ile görüşen teknik ekibin, milli futbolcuya karşı savunmada nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattığı belirtildi.
BARIŞ ALPER'İN DURUMU BELİRSİZ!
Öte yandan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Sarı-lacivertli teknik heyet, bu belirsizliğe rağmen Semedo'yu olası eşleşmeye hazırlıyor.