Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano stoper ikilisini değiştiriyor!

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada savunmada yaşanan hatalar, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu yeni arayışlara yöneltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda savunma hattında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
AGBADOU VE EMİRHAN'A DÖNÜŞ
Sabah'ın haberine göre Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisine yeniden görev vermeyi planlıyor.
Crystal Palace karşılaşmasında Tiago Djalo'nun ikinci gol öncesinde yaptığı pas hatası ve Ümit Akdağ'ın 77. dakikada gördüğü kırmızı kart, savunma hattındaki sorunları öne çıkardı.
İtalyan teknik adamın, ligde savunma istikrarını sağlamak amacıyla Agbadou ve Emirhan Topçu tandemine dönmeye hazırlandığı belirtildi.
AGBADOU VE EMİRHAN'A DÖNÜŞ
Sabah'ın haberine göre Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisine yeniden görev vermeyi planlıyor.
Crystal Palace karşılaşmasında Tiago Djalo'nun ikinci gol öncesinde yaptığı pas hatası ve Ümit Akdağ'ın 77. dakikada gördüğü kırmızı kart, savunma hattındaki sorunları öne çıkardı.
İtalyan teknik adamın, ligde savunma istikrarını sağlamak amacıyla Agbadou ve Emirhan Topçu tandemine dönmeye hazırlandığı belirtildi.