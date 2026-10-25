Beşiktaş'ta Italiano etkisi! Tam 16 futbolcu...

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana uyguladığı hücum sistemi, oyuncuların skor katkılarına da yansıdı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 17 resmi karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
16 FUTBOLCUDAN SKOR KATKISI
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta hücum yükü farklı futbolcular arasında dağıldı.
Siyah-beyazlılarda skor katkısında zirvede kaptan Orkun Kökçü yer aldı.
Milli futbolcu, bu sezon kaydettiği 5 gol ve 4 asistle takımının hücum performansına önemli katkı sağladı.
CRYSTAL PALACE MAÇINDA ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada üç futbolcu, sezonluk gol veya asist istatistiklerine yeni katkılar ekledi.
Salih Özcan sezonun ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi ilk kez gol sevinci yaşadı.
Daha önce 7 asist kaydeden Junior Olaitan ise Crystal Palace karşısında sezonun ilk golünü attı.
İÇ SAHADA YENİLGİ YOK
Beşiktaş'ın bu sezonki iç saha performansı da dikkat çekti.
Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.
Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşılaşmasında kadroda yaptığı değişikliklere rağmen takımın temel oyun anlayışını korudu.
ITALIANO'NUN ÖNCELİĞİ SAVUNMA
Hücumda farklı oyunculardan katkı alan İtalyan teknik adamın, savunma istikrarını da geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş'ta teknik heyetin öncelikleri arasında, kadro rotasyonuna rağmen oyun temposunun korunması ve savunmada yapılan hataların azaltılması yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 17 resmi karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
16 FUTBOLCUDAN SKOR KATKISI
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta hücum yükü farklı futbolcular arasında dağıldı.
Siyah-beyazlılarda skor katkısında zirvede kaptan Orkun Kökçü yer aldı.
Milli futbolcu, bu sezon kaydettiği 5 gol ve 4 asistle takımının hücum performansına önemli katkı sağladı.
CRYSTAL PALACE MAÇINDA ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada üç futbolcu, sezonluk gol veya asist istatistiklerine yeni katkılar ekledi.
Salih Özcan sezonun ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi ilk kez gol sevinci yaşadı.
Daha önce 7 asist kaydeden Junior Olaitan ise Crystal Palace karşısında sezonun ilk golünü attı.
İÇ SAHADA YENİLGİ YOK
Beşiktaş'ın bu sezonki iç saha performansı da dikkat çekti.
Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.
Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşılaşmasında kadroda yaptığı değişikliklere rağmen takımın temel oyun anlayışını korudu.
ITALIANO'NUN ÖNCELİĞİ SAVUNMA
Hücumda farklı oyunculardan katkı alan İtalyan teknik adamın, savunma istikrarını da geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş'ta teknik heyetin öncelikleri arasında, kadro rotasyonuna rağmen oyun temposunun korunması ve savunmada yapılan hataların azaltılması yer alıyor.