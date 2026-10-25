Derbide dikkat çeken 284 dakikalık fark!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.
2022-2023 sezonundan itibaren oynanan son 8 Süper Lig derbisinde sarı-kırmızılılar, toplam 303 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu. Fenerbahçe ise aynı süreçte yalnızca 19 dakika önde kalabildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takım arasındaki 284 dakikalık fark, yarın oynanacak derbi öncesinde dikkat çeken istatistiklerden biri olarak öne çıktı.
SON 8 DERBİDE 303-19'LUK FARK
Okan Buruk döneminde oynanan son 8 lig derbisinin 5'inde Galatasaray skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
2024-2025 sezonunda deplasmanda rakibini 3-1 yenen Galatasaray, sahasındaki mücadeleden ise golsüz beraberlikle ayrıldı. 2023-2024 sezonunda Kadıköy'deki derbi 0-0 biterken RAMS Park'ta Fenerbahçe 1-0 kazandı.
2022-2023 sezonunda ise Galatasaray, sahasında ve deplasmanda oynanan iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazandı.
2022-2023 sezonundan itibaren oynanan son 8 Süper Lig derbisinde sarı-kırmızılılar, toplam 303 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu. Fenerbahçe ise aynı süreçte yalnızca 19 dakika önde kalabildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takım arasındaki 284 dakikalık fark, yarın oynanacak derbi öncesinde dikkat çeken istatistiklerden biri olarak öne çıktı.
SON 8 DERBİDE 303-19'LUK FARK
Okan Buruk döneminde oynanan son 8 lig derbisinin 5'inde Galatasaray skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
2024-2025 sezonunda deplasmanda rakibini 3-1 yenen Galatasaray, sahasındaki mücadeleden ise golsüz beraberlikle ayrıldı. 2023-2024 sezonunda Kadıköy'deki derbi 0-0 biterken RAMS Park'ta Fenerbahçe 1-0 kazandı.
2022-2023 sezonunda ise Galatasaray, sahasında ve deplasmanda oynanan iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazandı.