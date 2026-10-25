Okan Buruk'tan derbide Batrakov'a özel görev!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına özel görevler veriyor.
Son dönemde sergilediği performans ve skor katkısıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Batrakov'un, derbide takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BATRAKOV'A ÖZEL GÖREV
Okan Buruk'un, Fenerbahçe karşısında Batrakov'u 10 numara pozisyonunda sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Genç teknik adamın, Rus futbolcudan takımın pas trafiğini yönetmesini ve uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklamasını istediği aktarıldı.
ASLAN TAM GAZ
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesindeki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk, çalışmada derbinin taktiği üzerinde dururken takıma yüksek tempolu bir idman yaptırdı.
TESİSLERDE YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe derbisine büyük önem veren Okan Buruk, hazırlık sürecinde yoğun mesai harcıyor. Yardımcılarıyla sık sık toplantılar yapan deneyimli teknik adam, rakibini mağlup etmenin yolları üzerinde çalışıyor.
Buruk'un derbi antrenmanlarını zaman zaman durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunması da dikkat çekiyor.
Son dönemde sergilediği performans ve skor katkısıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Batrakov'un, derbide takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BATRAKOV'A ÖZEL GÖREV
Okan Buruk'un, Fenerbahçe karşısında Batrakov'u 10 numara pozisyonunda sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Genç teknik adamın, Rus futbolcudan takımın pas trafiğini yönetmesini ve uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklamasını istediği aktarıldı.
ASLAN TAM GAZ
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesindeki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk, çalışmada derbinin taktiği üzerinde dururken takıma yüksek tempolu bir idman yaptırdı.
TESİSLERDE YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe derbisine büyük önem veren Okan Buruk, hazırlık sürecinde yoğun mesai harcıyor. Yardımcılarıyla sık sık toplantılar yapan deneyimli teknik adam, rakibini mağlup etmenin yolları üzerinde çalışıyor.
Buruk'un derbi antrenmanlarını zaman zaman durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunması da dikkat çekiyor.