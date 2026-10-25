Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona Corendon Alanyaspor beraberliğiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk 4 haftada Eyüpspor ve Göztepe'yi mağlup ederken Çaykur Rizespor'a yenildi. Gaziantep temsilcisi, 5. haftadaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Ligde son galibiyetini 4. haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep temsilcisi, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamadı.
Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep ekibi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi.
Kırmızı-siyahlılar, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
Galibiyetlerin tamamı deplasmanda
Bu sezonki 2 galibiyetini de deplasmanda elde eden Gaziantep FK, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 6 puan topladı.
Ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 9 gol atıp kalesinde 15 gol görerek 8 puanda kaldı.
Gaziantep temsilcisi, ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Ligde son galibiyetini 4. haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep temsilcisi, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamadı.
Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep ekibi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi.
Kırmızı-siyahlılar, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
Galibiyetlerin tamamı deplasmanda
Bu sezonki 2 galibiyetini de deplasmanda elde eden Gaziantep FK, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 6 puan topladı.
Ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 9 gol atıp kalesinde 15 gol görerek 8 puanda kaldı.
Gaziantep temsilcisi, ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.