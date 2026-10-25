Kariyerini Meksika ekibi Monterrey'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, CD Guadalajara karşılaşmasında yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KORNER KULLANIRKEN HAKEME ÇARPTI!
Köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Diego Rossi, topu oyuna sokmaya çalışırken yardımcı hakemin sağ bacağına çarptı.
Yaşanan pozisyonun ardından yere düşen Uruguaylı futbolcu, kendisine oldukça yakın konumda bulunan yardımcı hakeme tepki gösterdi.
Rossi'nin bu anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.
Gabriel Milito yönetimindeki CD Guadalajara, karşılaşmanın 9. dakikasında Roberto Alvarado'nun attığı golle öne geçti.
Monterrey'de Lucas Ocampos, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın son bölümünde ise 90. dakikada Orbelin Pineda, 90+9. dakikada teknik direktör Matias Almeyda kırmızı kart gördü.
Mücadelede başka gol olmayınca CD Guadalajara, Monterrey'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Diego Rossi, topu oyuna sokmaya çalışırken yardımcı hakemin sağ bacağına çarptı.
Yaşanan pozisyonun ardından yere düşen Uruguaylı futbolcu, kendisine oldukça yakın konumda bulunan yardımcı hakeme tepki gösterdi.
Rossi'nin bu anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.
MONTERREY SAHASINDA KAYBETTİ
🫣Diego Rossi, korner kullandığı sırada yardımcı hakeme vurup yere düştü. https://t.co/NMcErCSihS
— Sporxtv (@sporxtv) October 25, 2026
Gabriel Milito yönetimindeki CD Guadalajara, karşılaşmanın 9. dakikasında Roberto Alvarado'nun attığı golle öne geçti.
Monterrey'de Lucas Ocampos, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın son bölümünde ise 90. dakikada Orbelin Pineda, 90+9. dakikada teknik direktör Matias Almeyda kırmızı kart gördü.
Mücadelede başka gol olmayınca CD Guadalajara, Monterrey'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.