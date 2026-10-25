Beşiktaş'ta Italiano'dan joker hamlesi!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesinde orta sahada yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu farklı seçeneklere yöneltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin yokluğunda Junior Olaitan'ın yeni bir rolde değerlendirilmesi planlanıyor.
ITALIANO'DAN OLAITAN HAMLESİ!
Beşiktaş teknik heyetinin, 24 yaşındaki futbolcuyu Kasımpaşa karşılaşmasında forvet arkasında görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Orta sahadaki enerjisi ve hücum katkısıyla dikkat çeken Olaitan'ın, 10 numara pozisyonunda sahaya çıkması bekleniyor.
Genç futbolcunun bu bölgede hem oyun kurulumuna destek vermesi hem de hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi hedefleniyor.
1 GOL, 7 ASİSTLİK PERFORMANS
Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla hücumda önemli bir katkı sağladı.
24 yaşındaki futbolcu, çıktığı karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Özellikle orta sahadaki hareketliliği ve üretkenliğiyle teknik heyetin güvendiği isimlerden biri olan Olaitan'ın, Kasımpaşa karşısında farklı bir görev üstlenmesi bekleniyor.
ORTA SAHADA MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıkları, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonundaki seçeneklerini azalttı.
Bu nedenle Vincenzo Italiano'nun, Junior Olaitan'ı forvet arkasına çekerek hücumdaki üretkenliği korumayı amaçladığı ifade edildi.
ITALIANO'DAN OLAITAN HAMLESİ!
Beşiktaş teknik heyetinin, 24 yaşındaki futbolcuyu Kasımpaşa karşılaşmasında forvet arkasında görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Orta sahadaki enerjisi ve hücum katkısıyla dikkat çeken Olaitan'ın, 10 numara pozisyonunda sahaya çıkması bekleniyor.
Genç futbolcunun bu bölgede hem oyun kurulumuna destek vermesi hem de hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi hedefleniyor.
1 GOL, 7 ASİSTLİK PERFORMANS
Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla hücumda önemli bir katkı sağladı.
24 yaşındaki futbolcu, çıktığı karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Özellikle orta sahadaki hareketliliği ve üretkenliğiyle teknik heyetin güvendiği isimlerden biri olan Olaitan'ın, Kasımpaşa karşısında farklı bir görev üstlenmesi bekleniyor.
ORTA SAHADA MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıkları, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonundaki seçeneklerini azalttı.
Bu nedenle Vincenzo Italiano'nun, Junior Olaitan'ı forvet arkasına çekerek hücumdaki üretkenliği korumayı amaçladığı ifade edildi.