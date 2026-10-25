Galatasaray'da Sane'nin Fenerbahçe karnesi parlıyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, sezona istediği başlangıcı yapamaması nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Ancak Alman oyuncunun geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performans, derbi öncesinde sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ DERBİDE DE MAÇIN ADAMI OLDU
Geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan derbilerde etkili performanslar ortaya koyan Sane, iki karşılaşmada da maçın adamı seçildi.
Kadıköy'de oynanan mücadelede golünü atan Alman yıldız, 7.5 reyting alarak maçın en iyi oyuncusu oldu. RAMS Park'taki derbide de etkili oyununu sürdüren Sane, 8.4 reytingle bir kez daha maçın adamı seçildi.
ARCHIE BROWN'A ZOR ANLAR YAŞATMIŞTI
RAMS Park'taki karşılaşmada özellikle Archie Brown karşısında etkili olan Sane, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. İki Fenerbahçe derbisinde de sahanın en iyi ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, derbide de bu sezonki performansını yukarı taşımayı hedefliyor.
Ancak Alman oyuncunun geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performans, derbi öncesinde sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ DERBİDE DE MAÇIN ADAMI OLDU
Geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan derbilerde etkili performanslar ortaya koyan Sane, iki karşılaşmada da maçın adamı seçildi.
Kadıköy'de oynanan mücadelede golünü atan Alman yıldız, 7.5 reyting alarak maçın en iyi oyuncusu oldu. RAMS Park'taki derbide de etkili oyununu sürdüren Sane, 8.4 reytingle bir kez daha maçın adamı seçildi.
ARCHIE BROWN'A ZOR ANLAR YAŞATMIŞTI
RAMS Park'taki karşılaşmada özellikle Archie Brown karşısında etkili olan Sane, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. İki Fenerbahçe derbisinde de sahanın en iyi ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, derbide de bu sezonki performansını yukarı taşımayı hedefliyor.