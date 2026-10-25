İsmail Kartal'ın derbi öncesi 3 kritik sorusu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbinin ilk 11'ini şekillendirmeye çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanırken 14 gol atan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği sonuçları alamadı.
Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Slavia Prag mücadelesinde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
FORVETTE MURIQI Mİ, LUKAKU MU?
Fenerbahçe'de teknik heyetin karar vermesi gereken ilk bölge santrfor pozisyonu.
İsmail Kartal'ın, Galatasaray karşısında ileri uçta Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında tercih yapması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın iki futbolcunun durumunu değerlendirerek derbi öncesinde son kararını vereceği belirtildi.
GREENWOOD İÇİN İKİ FARKLI PLAN!
Sarı-lacivertlilerde bir diğer belirsizlik 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın, Slavia Prag karşılaşmasında olduğu gibi Mason Greenwood'u 10 numarada görevlendirme ihtimali bulunuyor.
Bu durumda sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi planlanıyor.
Diğer seçenekte İrfan Can Kahveci'nin 10 numarada, Greenwood'un sağ kanatta ve Oğuz Aydın'ın sol kanatta görev yapması gündemde.
AKE'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunmanın solunda da belirsizlik bulunuyor.
İsmail Kartal'ın sol stoper pozisyonu için Archie Brown ve Oppong seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.
Archie Brown'un Milan Skriniar ile stoper ikilisini oluşturması halinde Levent Mercan'ın sol bekte görev alması bekleniyor.
Oppong'un ilk 11'de tercih edilmesi durumunda ise Archie Brown'un sol bekte forma giymesi planlanıyor.
ORTA SAHADA TERCİHLER NET
Fenerbahçe'de üç bölgedeki belirsizliğe rağmen orta saha merkezi ve sağ bek için tercihler büyük ölçüde netleşti.
İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısında orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Sağ bekte ise Nelson Semedo'nun ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.
Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Slavia Prag mücadelesinde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
FORVETTE MURIQI Mİ, LUKAKU MU?
Fenerbahçe'de teknik heyetin karar vermesi gereken ilk bölge santrfor pozisyonu.
İsmail Kartal'ın, Galatasaray karşısında ileri uçta Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında tercih yapması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın iki futbolcunun durumunu değerlendirerek derbi öncesinde son kararını vereceği belirtildi.
GREENWOOD İÇİN İKİ FARKLI PLAN!
Sarı-lacivertlilerde bir diğer belirsizlik 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın, Slavia Prag karşılaşmasında olduğu gibi Mason Greenwood'u 10 numarada görevlendirme ihtimali bulunuyor.
Bu durumda sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi planlanıyor.
Diğer seçenekte İrfan Can Kahveci'nin 10 numarada, Greenwood'un sağ kanatta ve Oğuz Aydın'ın sol kanatta görev yapması gündemde.
AKE'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunmanın solunda da belirsizlik bulunuyor.
İsmail Kartal'ın sol stoper pozisyonu için Archie Brown ve Oppong seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.
Archie Brown'un Milan Skriniar ile stoper ikilisini oluşturması halinde Levent Mercan'ın sol bekte görev alması bekleniyor.
Oppong'un ilk 11'de tercih edilmesi durumunda ise Archie Brown'un sol bekte forma giymesi planlanıyor.
ORTA SAHADA TERCİHLER NET
Fenerbahçe'de üç bölgedeki belirsizliğe rağmen orta saha merkezi ve sağ bek için tercihler büyük ölçüde netleşti.
İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısında orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Sağ bekte ise Nelson Semedo'nun ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.