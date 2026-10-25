Deniz Öncü'nün Avustralya'daki Moto2 yarışı iptal edildi

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün de yarışacağı Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avustralya ayağı, sağanak yağış sonrası görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonda bugün Phillip Island Pisti'nde koşulması planlanan Avustralya Red Bull Grand Prix'si'nde yoğun yağışın yanı sıra düşük görüş mesafesinin tıbbi helikopterin çalışmasını engellemesi sebebiyle MotoGP, Moto2 ve Moto3 sınıflarındaki tüm yarışlar iptal edildi.
Karar sonucunda, Phillip Island Pisti'ndeki ana yarışa 25. cepten başlayacak olan milli motosikletçi Deniz Öncü ve diğer sürücüler ana yarışta mücadele edemedi.
Karar sonucunda, Phillip Island Pisti'ndeki ana yarışa 25. cepten başlayacak olan milli motosikletçi Deniz Öncü ve diğer sürücüler ana yarışta mücadele edemedi.