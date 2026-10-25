Brighton'a kötü haber: Ferdi Kadıoğlu

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk dakikalarında Brighton'da sakatlık şoku yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 4. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sahadan ayrıldı.
Mücadelenin ilk dakikalarında Brighton'da sakatlık şoku yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 4. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sahadan ayrıldı.
🚑Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Liverpool x Brighton mücadelesinin 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. https://t.co/y4YTt9gPXB
— Sporx (@sporx) October 25, 2026