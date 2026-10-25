Eski yıldızlardan derbiye damga vuracak sözler!

Bugün
16:00
Konyaspor
Gençlerbirliği
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
Bugün
16:00
Antalyaspor
Bodrum FK
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
Bugün
17:30
Hoffenheim
Leverkusen
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
Bugün
17:00
C.Palace
Newcastle
Bugün
17:00
Hull City
Brentford
Bugün
17:00
Liverpool
Brighton
Bugün
17:00
M. United
Bournemouth
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
Bugün
16:00
Athletic Bilbao
Getafe
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
CANLI
Inter
0
Fiorentina
0
Bugün
17:00
Atalanta
Frosinone
Bugün
17:00
Genoa
Venezia
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
Bugün
17:00
AS Monaco
Lille
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
CANLI
57'
Fortuna Sittard
0
Excelsior
0
Bugün
16:30
NEC Nijmegen
FC Groningen
Bugün
16:30
PSV Eindhoven
Feyenoord
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
1'
E.Braunschweig
0
Hannover 96
0
CANLI
1'
Holstein Kiel
0
Dynamo Dresden
0
CANLI
1'
Osnabrück
0
Greuther Fürth
0
Bugün
15:30
Genk
Standard Liege
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Bugün
16:30
Sturm Graz
Ried
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
Bugün
16:00
Thun
Lugano
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
CANLI
88'
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
Bugün
16:00
CSKA Moskova
S. Moskova
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
Bugün
17:00
Palermo
Carrarese
Bugün
19:15
Verona
Pisa
Bugün
16:00
Sabadell
Tenerife
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Eski yıldızlardan derbiye damga vuracak sözler!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcular Sergio Oliveira, Jean Michael Seri, Stjepan Tomas ve Reto Ziegler özel açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 14:22
Haber: Haberturk
Eski yıldızlardan derbiye damga vuracak sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele öncesinde iki takımda da forma giymiş eski futbolcular, HT Spor'a yaptıkları açıklamalarda derbiye ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SERGIO OLIVEIRA: "İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, derbilerde ilk golü atmanın önemine dikkat çekti.

Tümü
Oliveira, "Derbide maçın ilk golünü atmak çok önemliydi. Galatasaray'ı her zaman takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

JEAN MICHAEL SERI'DEN UĞURCAN YORUMU

Kariyerini Slovenya ekibi NK Maribor'da sürdüren Jean Michael Seri, Galatasaray'ın büyüklüğüne vurgu yaparken kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.

Seri, "Hâlâ Galatasaray maçlarını izliyorum. Uğurcan üzerinde baskı hissetmiyor, lider bir karakter. Galatasaray taraftarı gerçekten harika." dedi.

STJEPAN TOMAS: "MENTAL OLARAK GALATASARAY AVANTAJLI"

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Stjepan Tomas, derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekibi mental açıdan daha avantajlı gördüğünü belirtti.

Tomas, iki takımın son maçlarını karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlginç ve zor maç. Bana göre mental olarak Galatasaray'ı daha avantajlı buluyorum. Çünkü son iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da ilk yarıda iyi oynayan Galatasaray ve Lille'e karşı deplasmanda çok iyi oynayan, kazanan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de ise son iki maçta kötü oynayan, en son 2-0 önde olup Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 bitiren maç var. O yüzden biraz daha avantajı Galatasaray'a veriyorum."

"İLK GOLÜ ATAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR"

Derbinin kontrollü başlayacağını düşündüğünü belirten Tomas, Galatasaray'ın önde baskı yapmasının Fenerbahçe için sorun yaratabileceğini ancak sarı-lacivertlilerin baskıyı aşması durumunda tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Tomas, "Bana göre maç kontrollü başlayacaktır. Galatasaray biraz daha önde basabilir ve en önemlisi baskı yapan Galatasaray, top kazanan Galatasaray üçüncü bölgede sıkıntı yaratabilir. Ama baskı yapınca Fenerbahçe doğru çıkarsa sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. İki takım da kontrollü başlayacaktır. En önemlisi, kim ilk gol atarsa, o büyük avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"KAZANAN OKAN BURUK OLABİLİR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirten Tomas, deneyimli teknik adamın derbiye iyi hazırlanacağını düşündüğünü dile getirdi.

Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar beraber çalıştık. Okan Hoca'yı seviyorum. Okan Hoca'yı da tutuyorum. Son 4 yıldır şampiyon olduğu için çok mutluyum. Bana göre Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanır. Çünkü Okan Buruk mental olarak biliyor; bu durumlarda oyuncu hisseder, oyuncu maça nasıl girecek, bunları biliyor. Doğru taktik ve doğru strateji seçilerek bana göre avantajlı olacaktır ve kazanan Okan Buruk olabilir." dedi.

RETO ZIEGLER: "FENERBAHÇE'NİN ÖZ GÜVENE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Reto Ziegler, sarı-lacivertli takımın öz güven kazanması gerektiğini söyledi. Ziegler, Romelu Lukaku'nun oynaması halinde takıma önemli katkı sağlayabileceğini de ifade etti.

Ziegler, "Deplasmanda oynayacağı için zorlu bir maç olacak ancak Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe'nin öz güvene ihtiyacı var. Maçları izliyorum, topu çok çabuk kaybediyorlar. Lukaku oynarsa takıma önemli katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe'nin yeri benim için ayrı. Fenerbahçe'deki enerjiyi hiçbir yerde bulamadım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya çapında. Bu derbi, sadece Türkiye'de oynanan bir maç değil. Alex ve Volkan ile görüşüyorum. Volkan Demirel ile birlikte çalışma ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.