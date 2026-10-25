Eski yıldızlardan derbiye damga vuracak sözler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Dev mücadele öncesinde iki takımda da forma giymiş eski futbolcular, HT Spor'a yaptıkları açıklamalarda derbiye ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERGIO OLIVEIRA: "İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ"
Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, derbilerde ilk golü atmanın önemine dikkat çekti.
JEAN MICHAEL SERI'DEN UĞURCAN YORUMU
Kariyerini Slovenya ekibi NK Maribor'da sürdüren Jean Michael Seri, Galatasaray'ın büyüklüğüne vurgu yaparken kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.
Seri, "Hâlâ Galatasaray maçlarını izliyorum. Uğurcan üzerinde baskı hissetmiyor, lider bir karakter. Galatasaray taraftarı gerçekten harika." dedi.
STJEPAN TOMAS: "MENTAL OLARAK GALATASARAY AVANTAJLI"
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Stjepan Tomas, derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekibi mental açıdan daha avantajlı gördüğünü belirtti.
Tomas, iki takımın son maçlarını karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"İlginç ve zor maç. Bana göre mental olarak Galatasaray'ı daha avantajlı buluyorum. Çünkü son iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da ilk yarıda iyi oynayan Galatasaray ve Lille'e karşı deplasmanda çok iyi oynayan, kazanan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de ise son iki maçta kötü oynayan, en son 2-0 önde olup Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 bitiren maç var. O yüzden biraz daha avantajı Galatasaray'a veriyorum."
"İLK GOLÜ ATAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR"
Derbinin kontrollü başlayacağını düşündüğünü belirten Tomas, Galatasaray'ın önde baskı yapmasının Fenerbahçe için sorun yaratabileceğini ancak sarı-lacivertlilerin baskıyı aşması durumunda tehlike oluşturabileceğini söyledi.
Tomas, "Bana göre maç kontrollü başlayacaktır. Galatasaray biraz daha önde basabilir ve en önemlisi baskı yapan Galatasaray, top kazanan Galatasaray üçüncü bölgede sıkıntı yaratabilir. Ama baskı yapınca Fenerbahçe doğru çıkarsa sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. İki takım da kontrollü başlayacaktır. En önemlisi, kim ilk gol atarsa, o büyük avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.
"KAZANAN OKAN BURUK OLABİLİR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirten Tomas, deneyimli teknik adamın derbiye iyi hazırlanacağını düşündüğünü dile getirdi.
Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar beraber çalıştık. Okan Hoca'yı seviyorum. Okan Hoca'yı da tutuyorum. Son 4 yıldır şampiyon olduğu için çok mutluyum. Bana göre Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanır. Çünkü Okan Buruk mental olarak biliyor; bu durumlarda oyuncu hisseder, oyuncu maça nasıl girecek, bunları biliyor. Doğru taktik ve doğru strateji seçilerek bana göre avantajlı olacaktır ve kazanan Okan Buruk olabilir." dedi.
RETO ZIEGLER: "FENERBAHÇE'NİN ÖZ GÜVENE İHTİYACI VAR"
Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Reto Ziegler, sarı-lacivertli takımın öz güven kazanması gerektiğini söyledi. Ziegler, Romelu Lukaku'nun oynaması halinde takıma önemli katkı sağlayabileceğini de ifade etti.
Ziegler, "Deplasmanda oynayacağı için zorlu bir maç olacak ancak Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe'nin öz güvene ihtiyacı var. Maçları izliyorum, topu çok çabuk kaybediyorlar. Lukaku oynarsa takıma önemli katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe'nin yeri benim için ayrı. Fenerbahçe'deki enerjiyi hiçbir yerde bulamadım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya çapında. Bu derbi, sadece Türkiye'de oynanan bir maç değil. Alex ve Volkan ile görüşüyorum. Volkan Demirel ile birlikte çalışma ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı.
Dev mücadele öncesinde iki takımda da forma giymiş eski futbolcular, HT Spor'a yaptıkları açıklamalarda derbiye ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERGIO OLIVEIRA: "İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ"
Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, derbilerde ilk golü atmanın önemine dikkat çekti.
JEAN MICHAEL SERI'DEN UĞURCAN YORUMU
Kariyerini Slovenya ekibi NK Maribor'da sürdüren Jean Michael Seri, Galatasaray'ın büyüklüğüne vurgu yaparken kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.
Seri, "Hâlâ Galatasaray maçlarını izliyorum. Uğurcan üzerinde baskı hissetmiyor, lider bir karakter. Galatasaray taraftarı gerçekten harika." dedi.
STJEPAN TOMAS: "MENTAL OLARAK GALATASARAY AVANTAJLI"
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Stjepan Tomas, derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekibi mental açıdan daha avantajlı gördüğünü belirtti.
Tomas, iki takımın son maçlarını karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"İlginç ve zor maç. Bana göre mental olarak Galatasaray'ı daha avantajlı buluyorum. Çünkü son iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da ilk yarıda iyi oynayan Galatasaray ve Lille'e karşı deplasmanda çok iyi oynayan, kazanan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de ise son iki maçta kötü oynayan, en son 2-0 önde olup Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 bitiren maç var. O yüzden biraz daha avantajı Galatasaray'a veriyorum."
"İLK GOLÜ ATAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR"
Derbinin kontrollü başlayacağını düşündüğünü belirten Tomas, Galatasaray'ın önde baskı yapmasının Fenerbahçe için sorun yaratabileceğini ancak sarı-lacivertlilerin baskıyı aşması durumunda tehlike oluşturabileceğini söyledi.
Tomas, "Bana göre maç kontrollü başlayacaktır. Galatasaray biraz daha önde basabilir ve en önemlisi baskı yapan Galatasaray, top kazanan Galatasaray üçüncü bölgede sıkıntı yaratabilir. Ama baskı yapınca Fenerbahçe doğru çıkarsa sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. İki takım da kontrollü başlayacaktır. En önemlisi, kim ilk gol atarsa, o büyük avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.
"KAZANAN OKAN BURUK OLABİLİR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirten Tomas, deneyimli teknik adamın derbiye iyi hazırlanacağını düşündüğünü dile getirdi.
Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar beraber çalıştık. Okan Hoca'yı seviyorum. Okan Hoca'yı da tutuyorum. Son 4 yıldır şampiyon olduğu için çok mutluyum. Bana göre Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanır. Çünkü Okan Buruk mental olarak biliyor; bu durumlarda oyuncu hisseder, oyuncu maça nasıl girecek, bunları biliyor. Doğru taktik ve doğru strateji seçilerek bana göre avantajlı olacaktır ve kazanan Okan Buruk olabilir." dedi.
RETO ZIEGLER: "FENERBAHÇE'NİN ÖZ GÜVENE İHTİYACI VAR"
Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Reto Ziegler, sarı-lacivertli takımın öz güven kazanması gerektiğini söyledi. Ziegler, Romelu Lukaku'nun oynaması halinde takıma önemli katkı sağlayabileceğini de ifade etti.
Ziegler, "Deplasmanda oynayacağı için zorlu bir maç olacak ancak Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe'nin öz güvene ihtiyacı var. Maçları izliyorum, topu çok çabuk kaybediyorlar. Lukaku oynarsa takıma önemli katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe'nin yeri benim için ayrı. Fenerbahçe'deki enerjiyi hiçbir yerde bulamadım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya çapında. Bu derbi, sadece Türkiye'de oynanan bir maç değil. Alex ve Volkan ile görüşüyorum. Volkan Demirel ile birlikte çalışma ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı.