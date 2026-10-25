Jakobs'un gözü Fenerbahçe derbisinde

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı formayla dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 2024-2025 sezonunun başında Monaco'dan kiralanan ve bir sezon sonra bonservisi alınan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde henüz gol sevinci yaşayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 YILIN EN UZUN GOL HASRETİ
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 73 karşılaşmada görev yapan Jakobs, bu maçlarda 4 asistlik katkı sağladı ancak fileleri havalandıramadı.
Senegalli futbolcunun, kaleciler hariç Galatasaray tarihinde son 30 yılda en uzun süre gol atamayan oyuncu olduğu belirtildi.
HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ
Ismail Jakobs, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde gol hasretini sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların sol bekinde görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, kritik karşılaşmada gol sevinci yaşayarak bu istatistiği değiştirmeyi hedefliyor.
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 73 karşılaşmada görev yapan Jakobs, bu maçlarda 4 asistlik katkı sağladı ancak fileleri havalandıramadı.
Senegalli futbolcunun, kaleciler hariç Galatasaray tarihinde son 30 yılda en uzun süre gol atamayan oyuncu olduğu belirtildi.
HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ
Ismail Jakobs, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde gol hasretini sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların sol bekinde görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, kritik karşılaşmada gol sevinci yaşayarak bu istatistiği değiştirmeyi hedefliyor.