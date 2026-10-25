Juventus'a galibiyet için bir devre yetti

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Via del Mare Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
JUVENTUS İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Weston McKennie ve 41. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
Lecce'de Kialonda Gaspar, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ZEKİ ÇELİK VE KENAN YILDIZ KADRODA YOK
Juventus'ta sakatlıkları devam eden milli futbolcular Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 14'e yükseltti. Lecce ise 9 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Genoa deplasmanına gidecek. Lecce, Frosinone'ye konuk olacak.
JUVENTUS İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Weston McKennie ve 41. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
Lecce'de Kialonda Gaspar, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ZEKİ ÇELİK VE KENAN YILDIZ KADRODA YOK
Juventus'ta sakatlıkları devam eden milli futbolcular Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 14'e yükseltti. Lecce ise 9 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Genoa deplasmanına gidecek. Lecce, Frosinone'ye konuk olacak.