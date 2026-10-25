Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde

CANLI
71'
Konyaspor
2
Gençlerbirliği
0
Bugün
19:00
Göztepe
Arca Çorum
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
2
Kayserispor
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
3
Esenler Erokspor
2
CANLI
71'
Antalyaspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
19:00
Keçiörengücü
Bursaspor
CANLI
0'
Hoffenheim
0
Leverkusen
0
Bugün
19:30
Freiburg
Bayern Munih
CANLI
31'
C.Palace
0
Newcastle
0
CANLI
31'
Hull City
1
Brentford
0
CANLI
31'
Liverpool
2
Brighton
0
CANLI
30'
M. United
0
Bournemouth
0
Bugün
19:30
Sunderland
Leeds United
CANLI
70'
Athletic Bilbao
3
Getafe
0
Bugün
18:15
Celta Vigo
Real Betis
Bugün
20:30
Real Sociedad
Levante
Bugün
23:00
Barcelona
Real Madrid
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Fiorentina
1
CANLI
31'
Atalanta
1
Frosinone
2
CANLI
30'
Genoa
1
Venezia
0
Bugün
20:00
Lecce
Juventus
Bugün
22:45
Udinese
AC Milan
CANLI
31'
AS Monaco
0
Lille
1
Bugün
19:15
Angers
Lorient
Bugün
19:15
Auxerre
Le Mans
Bugün
19:15
Marsilya
Le Havre
Bugün
19:15
Rennes
Strasbourg
Bugün
19:15
Toulouse
Troyes
Bugün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
Excelsior
0
CANLI
NEC Nijmegen
0
FC Groningen
2
CANLI
PSV Eindhoven
1
Feyenoord
0
Bugün
18:45
S. Rotterdam
Ajax
Bugün
22:00
Alkmaar
FC Twente
CANLI
90'
E.Braunschweig
2
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Holstein Kiel
3
Dynamo Dresden
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
3
Greuther Fürth
0
CANLI
90'
Genk
2
Standard Liege
1
Bugün
18:00
Club Brugge
St.Truiden
Bugün
20:30
Gent
Anderlecht
Bugün
21:15
Union St.Gilloise
Cercle Brugge
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
CANLI
Sturm Graz
1
Ried
1
Bugün
19:00
LASK
RB Salzburg
CANLI
72'
Thun
1
Lugano
2
Bugün
18:30
Basel
Grasshopper
Bugün
18:30
Sion
Lausanne
Bugün
18:30
Estoril
Moreirense
Bugün
21:00
Nacional
Braga
Bugün
21:00
Rio Ave
Famalicao
Bugün
23:30
Sporting CP
Academico de Viseu FC
Bugün
BİTTİ
FC Rostov
2
Lokomotiv Moscow
0
CANLI
58'
CSKA Moskova
2
S. Moskova
0
Bugün
18:30
Zenit St. Petersburg
Dynamo Makhachkala
CANLI
32'
Palermo
1
Carrarese
0
Bugün
19:15
Verona
Pisa
CANLI
71'
Sabadell
1
Tenerife
1
Bugün
18:15
Albacete
Eldense
Bugün
18:15
Cadiz
AD Ceuta FC
Bugün
20:30
Castellon
Sporting Gijon

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, sarı-lacivertlilerde ise Vedat Muriqi takımlarının en önemli kozları olacak

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Ekim 2026 15:47
Haber: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak derbide gözler golcülerde olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 8. haftayı 19 puanla lider kapatan Galataray ile 16 puanla üçüncü sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide iki takımın golcülerden taraftarlarının beklentisi yüksek olacak.

Tümü
Galatasaray, geride kalan 8 maçta 17 kez ağları sarsarken kalesinde 11 gol gördü.

Fenerbahçe ise rakip fileleri 22 kez havalandırarak ligin ilk 8 haftasındaki en golcü takım oldu. Ayrıca bu sezon kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe, Trabzonspor'un (5) ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olmayı sürdürüyor.

- Galatasaray'ın en golcüsü Osimhen

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Nijeryalı Victor Osimhen oldu.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde 2 karşılaşmayı kaçıran Osimhen, Süper Lig'deki 6 maçta 6 gol kaydetti.

Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.

- Osimhen'in Fenerbahçe'ye 3 golü var

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Nijeryalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 kez ligde ve 2 kez kupada takımı adına skoru değiştirdi.

Galatasaray'da ayrıca Lucas Torreira 2 kez, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz da birer kez sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'nin ağlarını sarstı.

- Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'deki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ligde 8 maça çıkan 32 yaşındaki Muric, 7 kez rakip ağları havalandırdı. Bu alanda Muriqi'yi 4 gollü Mason Greenwood izledi.

Sarı-lacivertli oyunculardan İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ile Marco Asensio ikişer gol ve Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve takımdan ayrılan Talisca da Süper Lig'de birer gol attı.

- Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun Galatasaray'a birer golü var

Fenerbahçe'den 4 oyuncu, kariyerlerinde sarı-kırmızılı ekibe karşı birer gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 10 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray'a karşı 2-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında birer gol sevinci yaşadı.

Vedat Muriqi ise Çaykur Rizespor forması giydiği dönemde ligin 2018-19 sezonunun 32. haftasında Galatasaray'a iç sahada 3-2 kaybedilen müsabakada bir kez topu ağlara gönderdi.

Ayrıca İrfan Can Kahveci, 15 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 1-1 biten karşılaşmada Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti.

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.