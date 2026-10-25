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Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın derbi karnesi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde 18. kez bu heyecanı yaşarken, sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray derbisine çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 14:54
Haber: AA
Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın derbi karnesi!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesiyle sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek 18. Fenerbahçe derbisi, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, 2 farklı dönem başkanlık yapan Dursun Özbek dönemlerinde; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında 17 kez Fenerbahçe ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görevde bulunan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

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Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 maçı berabere tamamladı. 2015-16 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 8 lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 11 Fenerbahçe derbisine tanıklık etti.

Bu süreçte, Süper Lig'deki 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa'da 7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

- Aziz Yıldırım'ın ikinci döneminin ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen kongrede başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 Haziran 2018'e kadar kulübü yöneten Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık döneminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 53 Galatasaray derbisi yaşadı.

7 Haziran 2026'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilerek Fenerbahçe'deki ikinci dönemine başlayan Yıldırım, yeni dönemindeki ilk Galatasaray derbisini deplasmanda izleyecek.

Fenerbahçe, Yıldırım'ın başkanlığında Galatasaray ile ligde 44 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 21'ini galibiyetle tamamlarken 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 57 gole 10 maçta galip gelen Galatasaray, 36 golle yanıt verdi.

Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda 7, Türkiye Süper Kupası'nda ise 2 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 9 maçta Fenerbahçe 1 kez sahadan galip ayrılırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 6 mücadeleyi ise Galatasaray kazandı. Fenerbahçe 12, Galatasaray ise 20 kez fileleri havalandırdı.

Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde 53 Galatasaray derbisinde Fenerbahçe, 22 galibiyet elde etti. 15 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 69 gole 16 maç kazanan Galatasaray, hanesine 56 gol kaydetti.

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