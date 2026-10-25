Okan Buruk'tan derbi öncesi gözdağı!

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak zirvedeki avantajını artırmak istiyor.
Ezeli rakibinin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanması hâlinde puan farkını 6'ya çıkaracak ve sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF 6 PUANLIK FARK
Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak Galatasaray, derbide hücum ağırlıklı bir oyun anlayışıyla mücadele etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda hem liderliğini güçlendirecek hem de şampiyonluk yarışındaki rakibiyle arasındaki puan farkını artıracak.
"ONLARA CİDDİ BİR DARBE VURMUŞ OLACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin önemini oyuncularına anlatırken galibiyetin rakip üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, öğrencilerine şu sözlerle seslendi:
"İyi bir seri yakalamak üzereyiz. Artık tam takımız ve oyun içindeki alternatiflerimiz çoğalıyor. Derbiyi de kazanırsak bu rakiplerimiz için iyi bir gözdağı olabilir. Puan kaybedersek rakibimizi ümitlendiririz. Ama kazanırsak, onlara ciddi bir darbe vurmuş olacağız. Konsantre olup yardımlaşırsak, sabırlı oynarsak bunu başarabiliriz."
Ezeli rakibinin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanması hâlinde puan farkını 6'ya çıkaracak ve sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF 6 PUANLIK FARK
Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak Galatasaray, derbide hücum ağırlıklı bir oyun anlayışıyla mücadele etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda hem liderliğini güçlendirecek hem de şampiyonluk yarışındaki rakibiyle arasındaki puan farkını artıracak.
"ONLARA CİDDİ BİR DARBE VURMUŞ OLACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin önemini oyuncularına anlatırken galibiyetin rakip üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, öğrencilerine şu sözlerle seslendi:
"İyi bir seri yakalamak üzereyiz. Artık tam takımız ve oyun içindeki alternatiflerimiz çoğalıyor. Derbiyi de kazanırsak bu rakiplerimiz için iyi bir gözdağı olabilir. Puan kaybedersek rakibimizi ümitlendiririz. Ama kazanırsak, onlara ciddi bir darbe vurmuş olacağız. Konsantre olup yardımlaşırsak, sabırlı oynarsak bunu başarabiliriz."