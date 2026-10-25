Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 49. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Rize'de oynayacakları müsabakada Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takım arasındaki 48 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Çaykur Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.
Rize'de oynanan maçlar
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatını durdurdu. Rize deplasmanında daha önceki 4 sezonda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
En farklı galibiyetler
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti alan taraf, Trabzonspor oldu.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da ise deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Çaykur Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.
Rize'de oynanan maçlar
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatını durdurdu. Rize deplasmanında daha önceki 4 sezonda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
En farklı galibiyetler
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti alan taraf, Trabzonspor oldu.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da ise deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.