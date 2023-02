Spotify Aile Hesabı Nasıl Oluşturulur? İşte en kısa yolu...

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bir aile olarak Spotify kullanıyorsanız, herkesin bir hesabı olması gerekiyor. Ancak bunun için ilk önce hesabınızı oluşturmalısınız. Spotify aile hesabı nasıl oluşturulur onu öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.Spotify aile hesabı, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte müzik dinlemeyi ve paylaşmayı sağlayan bir özelliğidir. Aile hesabına katılan herkes, aile üyeleriyle beraber müzik dinleyebilir, istediği şarkıyı veya albümü aile üyelerine hediye edebilir ve daha fazlasını yapabilir.Aile hesabı oluşturmak için ilk olarak Spotify web sitelerine kaydolmanız gerekir. Kaydolduktan sonra, "Aile Hesabı" öğesini seçin ve ardından "Aile Üyesi Ekle" butonuna tıklayın. Bu butonun altında, Spotify ailesine katılmak isteyen herkesin reklam, soyad, e-posta adresi ve telefon numarasını girmesi gerekir. Ayrıca, ailedeki diğer üyelerin de adlarını ve soyadlarını girmeniz yeterlidir.Aile hesabı oluşturmak oldukça kolay. Öncelikle Spotify'ı açın ve ana ekranında sol üst köşede bulunan "Aile Hesabı" simgesine tıklayın.İlk olarak "Aile Hesabı Oluştur" butonuna tıklayarak yeni bir aile hesabı oluşturabilirsiniz. Ardından "Aile Üyeleri Ekle" butonuna tıklayarak üyelerinizi ekleyin. Üyelerinizi ekledikten sonra ise "Aileye Kat" butonuna tıklayarak hepsini aileye dahil edebilirsiniz.Artık Spotify aile hesabınız hazır ve herkes tarafından kullanılabilir.İlk olarak, aile hesabı eklemek istediğiniz kişilerin listesini oluşturmalısınız. Spotify'a kayıt olmuş herkes ailenize eklenebilir, ancak bu kişilerin hepsi aynı anda Spotify'a erişemez. Aile hesabınızda yer alacak kişilerin listesi ile ilgili detaylara bu makalede değineceğiz.İlk olarak, aile hesabı eklemek istediğiniz kişilerin listesini oluşturmalısınız. Ekleyeceğiniz herkes, aile hesabınıza erişebilmelidir. Ayrıca, hepsi aynı anda Spotify'a erişemezler. Aile hesabında yer alacak kişilerin listesi ile ilgili detaylara bu makalede değineceğiz.Spotify aile hesabı oluşturduğunuzda, üyelerden her birinin kendi çevrimdışı kullanma imkânlarının olduğunu da unutmayın. Bu anlamda, her kullanıcı kendi çevrimdışı veri deposunu oluşturabilir. Kullanıcılar veritabanlarını ücretsiz olarak başka kişilerle paylaşabilir veya alabilir - bu, Spotify'a sahip olmadan müziğin tadını çıkarmana izin verir. Evrimdışı modda, sanat arda müzik dinleyebilirsin ve seslerini daha yüksek veya daha düşük sesle ayarlayabilirsin. Ayrıca, evrimdizi parçalar sadece kerpiç arka plan şarkısı gibi basit olmak zorunda değildir; istediğiniz tüm parçalar arasında gezinebilirsin ve ne tür müzik oynamayi tercih edeceginize kendiniz karar verebilirsiniz.Spotify Aile Hesabınıza artık arkadaşlarınız ve aile bireyleriniz ekleyebilirsiniz. Müzik dinlemeyi daha da keyifli hale getirmek için; arkadaşlarınızla ve ailenizle beraber oynayabileceğiniz daha fazla özellik sunmak, doğum günü özel albümleri ve renkli profil efektleri de sunulmaktadır.Her üye kendi profiline, tercih ettiği şarkılara ve playlist'lere erişim sahibi olacak, ancak bir Spotify Aile Hesabına kaydolmadan önce herki ailesinin hesabında bağlantılanması gereken bir kanal seçecektir. Ayrıca tüm üyelerin genel tercihlerinden de haberdar olacaksın. Hesap sahibi her zaman herhangi bir kişiyi kaldırma, ekleme veya kanal değerlendirmesi gibi hesaba ilişkin ayarlar yapma hakkına sahiptir.Spotify Aile Planı her üyeye özel ayarlar ve kontroller sunar. Her bir hesabın farklı türlerde müzik zevkleri olan üyelerin rahatça bir şekilde dinleyebileceği kişiselleştirilmiş tercih seçenekleri olacaktır.Öte yandan, aile planının bir başka özelliği de, en fazla elli aralıklar için ortak bir hesapta daha fazla müzik paylaşmaktır. Ailenizde daha fazla müzik tutmak istiyorsanız, her kullanıcının Spotify Premium hesabına kaydedeceği yeteri kadar parça bulunur.Ayrıca, ailesel Spotify planları, Spotify Connect teknolojisi sayesinde diğer cihazlar ile bağlantıya geçebilen uygulamalar sunuyor. Böylece sevdikleriniz evdeki tüm cihaz VE uygulamalarda dinleyebilir ve sosyalleşme hizmetinden yararlanabilir.Merak ediyor musunuz, Spotify ailesi planları ile ilgili ne biliyorsunuz? Spotify ailesi planları, üç ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesine izin veren bir aboneliktir. Her üye, kendi özel hesaplarını kaydedebilir ve kendi tercih ettikleri herhangi bir Premium Hesabına yükseltebilir.Plan üyeleri masrafları da paylaşabilir - basitçe plan 4 ortak tarafından paylaşılır ve aylık 34 TL'dir. Tüm üyeler, planlarını istedikleri zaman iptal edebilir veya yeniden düzenleyebilirler. Üyelerin değişmez olan tek şey, her ay Spotify'a olan bağlantılarıdır - başkaları tarafından iptal edilemez.1. Öncelikle, Spotify üyeliğiniz olması gerekir. Eğer henüz üye değilseniz, Spotify'ın web sitesinden ücretsiz bir hesap açabilirsiniz.2. Daha sonra, Spotify hesabınızın ayarlarına giderek Aile Planı'nı seçin. Bu, genellikle ayarlar menüsünün en altında bulunan bir seçenektir.3. Aile Planı sayfasına girdiğinizde, "Aile Planı'nı Başlat" düğmesine tıklayın. Bu, Spotify Aile Hesabı oluşturmanız için gerekli olan bir adımdır.4. Aile Planı Başlatma sayfasında, aile üyelerinin e-posta adreslerini girerek onları davet edin. Bu adımları tamamladıktan sonra, Aile Planı'nı onaylamak için ödeme yöntemini seçmeniz gerekecektir.5. Ödeme yöntemi seçtikten sonra, Spotify Aile Hesabınız oluşmuş olacaktır. Aile üyeleriniz de davet ettiğiniz e-posta adreslerine gönderilen davetleri kabul ederek hesaplarını oluşturabilirler.6. Aile Hesabı oluşturulduktan sonra, aile üyelerinizin hesaplarını yönetmek için Aile Planı sayfasını kullanabilirsiniz. Burada, aile üyelerinin hesaplarını ekleyebilir veya çıkartabilir, ödeme yöntemlerini değiştirebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz.