Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.
Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.
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İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı.
Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.
SAHASINDAKİ SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.
Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
SON 5 RESMİ MAÇI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.
LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.
SAHASINDAKİ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.
İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.
Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.
Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sivasspor maçında mücadele edebilecek.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
OSIMHEN, KARİYER REKORU İÇİN SAHADA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek.
Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.
Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.
SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor.
Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.
Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek.
LİGDE 38. RANDEVU
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 37 maçtan 23'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 82 golüne, Sivasspor 48 golle yanıt verdi.
SON 5 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.
"Cimbom" söz konusu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
GALATASARAY, EVİNDE BİR KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.
Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 16'sını kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.
İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 47 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 18 gol atabildi.
SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA 5 PUAN BIRAKTI
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u konuk ettiği son 4 maçta 5 puan yitirdi.
Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan "Cimbom", sonrasındaki iki iç saha müsabakasında birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Bu süreçte 5 puan bırakan Galatasaray, daha sonraki 2 müsabakayı kazanmasını bildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti.
Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.
Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.
Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.
750 TL'YE VARAN BONUS'LA TUTTUR'DA OYNA
İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı.
Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.
SAHASINDAKİ SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.
Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
SON 5 RESMİ MAÇI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.
LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.
SAHASINDAKİ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.
İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.
Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.
Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sivasspor maçında mücadele edebilecek.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
OSIMHEN, KARİYER REKORU İÇİN SAHADA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek.
Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.
Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.
SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor.
Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.
Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek.
LİGDE 38. RANDEVU
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 37 maçtan 23'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 82 golüne, Sivasspor 48 golle yanıt verdi.
SON 5 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.
"Cimbom" söz konusu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
GALATASARAY, EVİNDE BİR KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.
Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 16'sını kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.
İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 47 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 18 gol atabildi.
SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA 5 PUAN BIRAKTI
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u konuk ettiği son 4 maçta 5 puan yitirdi.
Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan "Cimbom", sonrasındaki iki iç saha müsabakasında birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Bu süreçte 5 puan bırakan Galatasaray, daha sonraki 2 müsabakayı kazanmasını bildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti.
Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.
Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.